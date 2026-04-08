Bahrajn otvoril vzdušný priestor a o polnoci tak urobí aj Izrael
Autor TASR
Manáma 8. apríla (TASR) - Bahrajn otvoril svoj vzdušný priestor niekoľko hodín po oznámení prímeria medzi USA a Iránom. K tomuto kroku už pristúpili aj Sýria či Irak a Izrael otvorí vzdušný priestor v stredu o polnoci, informuje TASR podľa správ agentúry DPA a spravodajského webe The Times of Israel (TOI).
Úrad pre civilné letectvo na bahrajnskom ministerstve dopravy a telekomunikácií oznámil opätovné otvorenie vzdušného priestoru. Uzavretie slúžilo ako preventívne opatrenie reagujúce na nedávny vývoj v regióne.
Úrad zdôraznil „svoj záväzok zaistiť plynulý chod letovej prevádzky v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi a príslušnými úradmi s cieľom chrániť letectvo i cestujúcich“.
Izraelské ministerstvo dopravy takisto oznámilo, že od stredajšej polnoci opäť úplne otvorí vzdušný priestor krajiny a obnoví bežnú prevádzku na letisku Bena Guriona v Tel Avive. Prevádzka sa vo štvrtok ráno obnoví aj na letisku Herzlija a v nedeľu na letisku Ramon v Ejlate na juhu krajiny. Obnovenie dopravy na letisku v Haife sa zváži až koncom týždňa v závislosti od bezpečnostnej situácie, doplnilo ministerstvo.
Irán a USA sa v noci dohodli na dvojtýždňovom prímerí a otvorení Hormuzského prielivu. Americký prezident Donald Trump predtým Teheránu hrozil „zánikom celej civilizácie“. Dohodu, ktorú sprostredkoval Pakistan, ocenili politickí lídri po celom svete, no naďalej pretrvávajú obavy pre situáciu v Libanone, kde pokračujú boje medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. Irán varoval, že na protest proti tomu by mohol odstúpiť od dohody.
