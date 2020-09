Bahrajn povolí prelety lietadiel zo SAE do Izraela

Manáma 4. septembra (TASR) - Bahrajn povolí, aby jeho vzdušný priestor využívali lietadlá smerujúce zo Spojených arabských emirátov (SAE) do Izraela a späť. Oznámili to vo štvrtok bahrajnské štátne médiá.



Agentúra AFP pripomína, že rovnaký krok ako Bahrajn už v stredu ohlásila susedná Saudská Arábia. Tieto oznámenia nadväzujú na augustovú prelomovú dohodu o normalizácii vzťahov medzi SAE a Izraelom.



Na základe tejto dohody sa v pondelok uskutočnil prvý priamy komerčný let z Izraela do SAE. Lietadlo izraelských aerolínií El Al priviezlo na rokovania do Abú Zabí izraelskú a americkú delegáciu. Saudská Arábia, ktorá je hlavnou arabskou mocnosťou v oblasti, povolila lietadlu prelet ponad svoje územie.



"Bahrajn povolí všetkým letom, ktoré prichádzajú do Spojených arabských emirátov a ktoré odtiaľ smerujú do všetkých krajín, aby prechádzali cez bahrajnský vzdušný priestor," informovala bahrajnská štátna tlačová agentúra BNA s odvolaním sa predstaviteľa bahrajnského ministerstva dopravy a telekomunikácií.



Príslušné rozhodnutie bolo prijaté na žiadosť úradov SAE.



Bahrajn nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Izraelom, rovnako ako Saudská Arábia, a obe krajiny ich stále odmietajú nadviazať. Rozhodnutia o otvorení vzdušného priestoru však podľa AFP predstavujú konkrétny prejav spolupráce s Izraelom.



Saudská Arábia, Bahrajn a ďalšie arabské krajiny Perzského zálivu majú rovnako ako Izrael majú obavy z rastúceho vplyvu Iránu v blízkovýchodnom regióne. Izrael dúfa, že vzťahy so židovským štátom by po vzore SAE mohli v dohľadnej dobe normalizovať aj Bahrajn a Omán.