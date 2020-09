Bahrajn údajne znormalizuje vzťahy s Izraelom, tvrdia izraelské médiá

Jeruzalem 11. septembra (TASR) - Bahrajn údajne plánuje znormalizovať svoje vzťahy s Izraelom, podobne ako to nedávno urobili Spojené arabské emiráty (SAE). Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa izraelské médiá.



Bahrajn ani Izrael zatiaľ takýto zámer oficiálne nepotvrdili. Správu bezprostredne nekomentovali ani Spojené štáty, ktoré sa v súčasnosti snažia o to, aby príklad SAE nasledovali v dohľadnom čase aj iné arabské krajiny.



Bahrajn a Saudská Arábia začiatkom septembra povolili, aby ich vzdušný priestor využívali aj izraelské lietadlá.



O údajnom zámere Bahrajnu nadviazať vzťahy so židovským štátom písali v piatok viacerí izraelskí novinári. Podľa Raphaela Ahrena z novín Times of Israel sa ešte v priebehu piatka očakáva príslušné oficiálne oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Izrael a SAE 13. augusta oznámili, že dosiahli prelomovú dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov. Dohodu slávnostne podpíšu 15. septembra v Bielom dome izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister zahraničných vecí SAE Muhammad bin Zájid Nahján.



Historickú dohodu Izraela so SAE sprostredkovali Spojené štáty a Donald Trump ju považuje za svoj veľký diplomatický úspech pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.



SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát, po Egypte a Jordánsku. Netanjahuova vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány na anexiu časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.