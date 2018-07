Významný klerik šejk Ísá Kásim odcestoval na liečenie do Británie

Kásim trpí bližšie neurčenou chorobou a nedávno utrpel zranenie pri páde.

Dubaj 9. júla (TASR) - Významný šiitský duchovný a predstaviteľ bahrajnskej opozície šejk Ísá Kásim odcestoval v pondelok z Bahrajnu na liečenie do Británie, informuje agentúra AP.



Opoziční aktivisti uviedli, že Bahrajn vydal šejkovi cestovný pas s ročnou platnosťou. Kásim je totiž prakticky bez štátnej príslušnosti, odkedy ho bahrajnský súd zbavil občianstva. Bahrajnské úrady jeho vycestovanie do Británie bezprostredne nepotvrdili.



Kásim trpí bližšie neurčenou chorobou a nedávno utrpel zranenie pri páde, píše AP. Za zdravotnú starostlivosť v Británii si zaplatí sám spolu so svojimi stúpencami, uviedli aktivisti.



Bahrajnský minister zahraničných vecí Chálid al-Chalífa predtým na sociálnej sieti Twitter uviedol, že výdavky za Kásimovo liečenie sa ponúkol zaplatiť aj kráľ Hamad ibn Ísá al-Chalífa.



V Bahrajne sa nachádza Piata americká námorná flotila. Krajina už niekoľko rokov rázne zasahuje proti disentu, píše AP.