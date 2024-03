Baier: Európska ľavica ide do eurovolieb so silnými sociálnymi témami

Brusel 19. marca (TASR) - Európski ľavičiari sa pokúsia voličov osloviť silnými sociálnymi témami. Uviedol to rakúsky politik Walter Baier, volebný líder Strany európskej ľavice (PEL) vo voľbách do Európskeho parlamentu a kandidát ľavičiarov na predsedu Európskej komisie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Hlavnými témami kampane ľavičiarov budú sociálne, ekonomické a ekologické záujmy európskeho obyvateľstva, upozornil v rozhovore pre Európsku redakciu (European Newsroom), ktorej súčasťou je aj TASR. Za špecifikum volebného programu PEL označil, že je napísaný z pohľadu robotníckej triedy a mladých ľudí.



Európska ľavica zvolila Baiera, bývalého šéfa Komunistickej strany Rakúska (KPÖ) za svojho "spitzenkandidáta" na valnom zhromaždení koncom februára. Baier je predsedom PEL od decembra 2022 a pomáhal založiť sieť alternatívneho myslenia a politického dialógu "transform!europe".



PEL má členské strany v 22 európskych krajinách, z toho v 18 štátoch EÚ (bez zástupcu zo Slovenska) a v europarlamente vytvára blok Ľavica (37 poslancov). Vo svojom manifeste presadzuje vytvorenie systému, ktorý bude fungovať pre ľudí, nie pre metropoly, stavia sa proti kapitalistickému vykorisťovaniu, ekologickej deštrukcii, politickému útlaku a zločineckým vojnám, proti fašizmu a diktatúre a tiež proti diskriminácii "inakosti". Požaduje tiež primerané príjmy pre európskych poľnohospodárov.



"Zaoberáme sa právom na dostupné bývanie, istotou zamestnania s bezplatným prístupom k verejným službám, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a verejnej, doprave. Robíme to v kontexte ekologickej krízy, lebo Európa sa stala najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Akékoľvek sociálne reformy sú vložené do rámca ekologického a energeticko-etického prechodu. A jednou z našich hlavných priorít je otázka mieru v Európe. Obhajujeme politické riešenia pre prebiehajúce vojny," opísal Baier hlavné ciele PEL.



Spresnil, že PEL odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine, zároveň však volá po diplomatickom úsilí, ktoré by zaistilo rokovania o prímerí a stiahnutie ruských jednotiek.



Dodal, že volebný manifest ľavice obsahuje rozsiahlu kapitolu o feminizme a PEL možno chápať ako feministickú stranu, ktorá obhajuje rovnaké práva pre ženy, silnú legislatívu na ochranu žien pred násilím a tiež voľný a bezpečný prístup k antikoncepčným službám a potratom.



PEL ako politická rodina nekandiduje v eurovoľbách. O dôveru voličov sa budú uchádzať národné strany (ľavicové, komunistické a socialistické), pričom PEL sa pokúsi podporovať ich kampane.



Priority, ktoré by chceli ľavičiari v budúcej európskej legislatíve presadzovať sú napríklad otázka neutrality a neangažovanosti EÚ, dostupné a slušné bývanie, pričom PEL požaduje zakotvenie práva na bývanie do primárneho práva EÚ.



"Chceme vidieť, že Európsky parlament sa posilní, že Európska komisia je volená a kontrolovaná Európskym parlamentom, ktorý má právo na legislatívne iniciatívy a dohliada na Európsku centrálnu banku a Európsku komisiu," vysvetlil Baier.



Na otázku ako čeliť nástupu krajnej pravice, Baier zdôraznil, že boj proti extrémnej pravici je "morálnou a kultúrnou povinnosťou", že nemožno robiť žiadne kompromisy voči tým, ktorí šíria nenávisť, antisemitizmus a kriminalizujú migrantov. Dodal, že boj s krajnou pravicou si vyžaduje silnú sociálnu politiku, rešpektovanie sociálnych záujmov pracujúcej triedy a oslobodenie mladej generácie od hrozby neistoty.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)