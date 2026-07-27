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Bakájí: Zelenského podporovatelia by mali usmerniť jeho konanie
Iránske ministerstvo zahraničných vecí predtým vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom útok odsúdilo, a predvolalo si aj ukrajinského chargé d’affaires.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 27. júla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok opäť varovalo pred „nepredvídateľnými“ dôsledkami ukrajinského útoku, ktorého terčom bola iránska loď v Kaspickom mori. Pri útoku podľa iránskych úradov zahynul jeden námorník a ďalší utrpel zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Tento krok Ukrajiny bol absolútne nezákonným a neoprávneným činom, v rozpore s Chartou OSN, ako aj nebezpečným aktom dobrodružstva, ktorý určite nezostane bez našej odpovede,“ vyhlásil hovorca ministerstva Esmáíl Bakájí na brífingu v Teheráne.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí predtým vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom útok odsúdilo, a predvolalo si aj ukrajinského chargé d’affaires.
Bakájí v pondelok na brífingu v Teheráne vyhlásil, že krajiny podporujúce Ukrajinu, najmä v Európe, musia byť za túto operáciu spoluzodpovedné.
Konanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Bakájí prirovnal k činom „anarchistov“, ktorí páchali nebezpečné činy v predvečer prvej svetovej vojny, a vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby Zelenského konanie korigovali.
Hovorca zopakoval, že Irán nie je aktérom vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, a to napriek obvineniam Kyjeva, že Moskve dodáva drony a iránsku vojenskú technológiu. Bakájí zároveň uviedol, že štáty na pobreží Kaspického mora sú útokom na iránsku loď „hlboko znepokojené a nespokojné“ a že Ukrajina zaň musí niesť zodpovednosť, uviedla AFP.
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v sobotu 25. júla v súvislosti s útokmi v Kaspickom mori informovala, že ukrajinské drony tam zasiahli niekoľko cieľov vrátane ropnej plošiny, dvoch nákladných lodí, na ktoré sa vzťahujú sankcie, a ruského raketového člna.
Útoky údajne zacielili na pobrežnú ropnú plošinu Filanovskij, ktorú prevádzkuje ruská skupina Lukoil, ruské nákladné lode Port Oľa 2 a Begej, ako aj ruský raketový čln triedy Molnija. Podľa SBU boli tieto dve nákladné lode použité na prepravu vojenského materiálu medzi Iránom a Ruskom a podliehajú sankciám zo strany Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Kanady a Ukrajiny.
Ako spresnil denník Le Monde, ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR) tvrdí, že Port Oľa 2 patrí sankcionovanej ruskej spoločnosti MG-Flot, ktorá sa predtým volal Transmorflot. HUR spája túto spoločnosť s ruským podnikateľom Džamaladinom Pašajevom, na ktorého sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktorého obchodné záujmy zahŕňajú prístav Oľa v ruskej Astrachánskej oblasti. Podľa HUR námornú prepravu pre ruské ministerstvo obrany organizuje aj ďalšia spoločnosť, ktorú vlastní Pašajev - Navigator LLC.
Loď Begej podľa Ukrajiny údajne prepravovala muníciu, delostrelecké granáty, nepriestrelné vesty a prilby z Iránu. Jej posádka údajne počas tranzitu medzi iránskymi a ruskými prístavmi deaktivovala systém automatickej identifikácie.
Táto loď pravidelne zastavovala v iránskom prístave Amírabád, ktorý Kyjev opisuje ako jeden z článkov dodávateľského reťazca používaného na prepravu útočných dronov iránskej výroby do Ruska.
„Tento krok Ukrajiny bol absolútne nezákonným a neoprávneným činom, v rozpore s Chartou OSN, ako aj nebezpečným aktom dobrodružstva, ktorý určite nezostane bez našej odpovede,“ vyhlásil hovorca ministerstva Esmáíl Bakájí na brífingu v Teheráne.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí predtým vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom útok odsúdilo, a predvolalo si aj ukrajinského chargé d’affaires.
Bakájí v pondelok na brífingu v Teheráne vyhlásil, že krajiny podporujúce Ukrajinu, najmä v Európe, musia byť za túto operáciu spoluzodpovedné.
Konanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Bakájí prirovnal k činom „anarchistov“, ktorí páchali nebezpečné činy v predvečer prvej svetovej vojny, a vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby Zelenského konanie korigovali.
Hovorca zopakoval, že Irán nie je aktérom vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, a to napriek obvineniam Kyjeva, že Moskve dodáva drony a iránsku vojenskú technológiu. Bakájí zároveň uviedol, že štáty na pobreží Kaspického mora sú útokom na iránsku loď „hlboko znepokojené a nespokojné“ a že Ukrajina zaň musí niesť zodpovednosť, uviedla AFP.
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v sobotu 25. júla v súvislosti s útokmi v Kaspickom mori informovala, že ukrajinské drony tam zasiahli niekoľko cieľov vrátane ropnej plošiny, dvoch nákladných lodí, na ktoré sa vzťahujú sankcie, a ruského raketového člna.
Útoky údajne zacielili na pobrežnú ropnú plošinu Filanovskij, ktorú prevádzkuje ruská skupina Lukoil, ruské nákladné lode Port Oľa 2 a Begej, ako aj ruský raketový čln triedy Molnija. Podľa SBU boli tieto dve nákladné lode použité na prepravu vojenského materiálu medzi Iránom a Ruskom a podliehajú sankciám zo strany Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Kanady a Ukrajiny.
Ako spresnil denník Le Monde, ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR) tvrdí, že Port Oľa 2 patrí sankcionovanej ruskej spoločnosti MG-Flot, ktorá sa predtým volal Transmorflot. HUR spája túto spoločnosť s ruským podnikateľom Džamaladinom Pašajevom, na ktorého sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktorého obchodné záujmy zahŕňajú prístav Oľa v ruskej Astrachánskej oblasti. Podľa HUR námornú prepravu pre ruské ministerstvo obrany organizuje aj ďalšia spoločnosť, ktorú vlastní Pašajev - Navigator LLC.
Loď Begej podľa Ukrajiny údajne prepravovala muníciu, delostrelecké granáty, nepriestrelné vesty a prilby z Iránu. Jej posádka údajne počas tranzitu medzi iránskymi a ruskými prístavmi deaktivovala systém automatickej identifikácie.
Táto loď pravidelne zastavovala v iránskom prístave Amírabád, ktorý Kyjev opisuje ako jeden z článkov dodávateľského reťazca používaného na prepravu útočných dronov iránskej výroby do Ruska.