< sekcia Zahraničie
Bakájí: Európa pomohla vytvoriť podmienky na útoky USA a Izraela
USA podľa jeho slov rozpútali vojnu, zatiaľ čo Iránci sa plne zapojili do diplomatických rokovaní.
Autor TASR
Teherán 9. marca (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí obvinil v pondelok európske krajiny z vytvorenia podmienok, ktoré viedli k útokom Spojených štátov a Izraela na Irán. Tvrdí, že v súčasnosti nemá zmysel hovoriť o prímerí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Namiesto toho, aby trvali na právnom štáte, namiesto toho, aby sa postavili proti šikanovaniu a nadmerným zásahom Spojených štátov, hovorili a súhlasili s nimi v Bezpečnostnej rade OSN pri diskusii o obnovení sankcií,“ povedal Bakájí na brífingu. „Všetky tieto veci spoločne posilnili americké a sionistické strany v pokračovaní páchania ich zločinov,“ dodal.
Na otázku o možnosti dosiahnutia prímeria hovorca odpovedal, že kým budú pokračovať útoky na Irán, nemá zmysel „hovoriť o ničom inom, ako o obrane a odvete“ proti nepriateľom Iránu.
USA podľa jeho slov rozpútali vojnu, zatiaľ čo Iránci sa plne zapojili do diplomatických rokovaní. Americko-izraelské útoky „porušili všetky medzinárodné normy a postupy“, píše web stanice al-Džazíra.
Bakájí tvrdí, že Irán robí všetko preto, aby zaistil bezpečnosť a poskytol všetku potrebnú ochranu vyše 100 diplomatickým misiám v islamskej republike.
Hovorca na brífingu zároveň poprel, že by za útoky v Azerbajdžane, v Turecku a na Cypre bola zodpovedná iránska armáda.
Smerom na Cyprus boli v druhý deň vojny v Iráne vypálené dve rakety a minulý týždeň v pondelok zasiahol dron tamojšiu britskú základňu Akrotiri.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte pred tým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. Vo štvrtok zasiahli drony areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá sa nachádza asi desať kilometrov od iránskej hranice.
Irán po tom, čo naň USA a Izrael 28. februára zaútočili, spustil odvetné údery na Izrael a krajiny na Blízkom východe, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
„Namiesto toho, aby trvali na právnom štáte, namiesto toho, aby sa postavili proti šikanovaniu a nadmerným zásahom Spojených štátov, hovorili a súhlasili s nimi v Bezpečnostnej rade OSN pri diskusii o obnovení sankcií,“ povedal Bakájí na brífingu. „Všetky tieto veci spoločne posilnili americké a sionistické strany v pokračovaní páchania ich zločinov,“ dodal.
Na otázku o možnosti dosiahnutia prímeria hovorca odpovedal, že kým budú pokračovať útoky na Irán, nemá zmysel „hovoriť o ničom inom, ako o obrane a odvete“ proti nepriateľom Iránu.
USA podľa jeho slov rozpútali vojnu, zatiaľ čo Iránci sa plne zapojili do diplomatických rokovaní. Americko-izraelské útoky „porušili všetky medzinárodné normy a postupy“, píše web stanice al-Džazíra.
Bakájí tvrdí, že Irán robí všetko preto, aby zaistil bezpečnosť a poskytol všetku potrebnú ochranu vyše 100 diplomatickým misiám v islamskej republike.
Hovorca na brífingu zároveň poprel, že by za útoky v Azerbajdžane, v Turecku a na Cypre bola zodpovedná iránska armáda.
Smerom na Cyprus boli v druhý deň vojny v Iráne vypálené dve rakety a minulý týždeň v pondelok zasiahol dron tamojšiu britskú základňu Akrotiri.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte pred tým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. Vo štvrtok zasiahli drony areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá sa nachádza asi desať kilometrov od iránskej hranice.
Irán po tom, čo naň USA a Izrael 28. februára zaútočili, spustil odvetné údery na Izrael a krajiny na Blízkom východe, v ktorých sa nachádzajú americké základne.