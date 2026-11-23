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Bakájí: Irán má vzhľadom na kroky USA právo použiť všetky prostriedky
Washington uvalil blokádu iránskych prístavov v reakcii na kroky Iránu, ktorý po útokoch USA a Izraela na jeho územie zablokoval strategický Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 23. novembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že islamská republika využije všetky dostupné prostriedky na odrazenie námornej blokády iránskych prístavov, ktorú Spojené štáty uvalili v reakcii na blokovanie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Určite nebudeme tolerovať tieto kroky a využijeme všetky dostupné prostriedky na boj proti agresii zo strany USA,“ povedal hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Washington uvalil blokádu iránskych prístavov v reakcii na kroky Iránu, ktorý po útokoch USA a Izraela na jeho územie zablokoval strategický Hormuzský prieliv.
USA oznámili aj ekonomické sankcie a zriadili pracovnú skupinu, ktorej úlohou je narúšať pozemné zásobovacie trasy vedúce do Iránu, informuje AFP.
„Mali by ste mať na pamäti, že to, čo Američania označili za hospodárske sankcie, hospodársku blokádu a námornú blokádu, bez pochýb predstavuje akt vojenskej agresie proti Iránu,“ vyhlásil Bakájí. Za týchto okolností má Irán podľa hovorcu v súlade s článkom 51 Charty OSN právo použiť na svoju obranu všetky dostupné prostriedky.
AFP pripomína, že iránske jednotky v uplynulých týždňoch opakovane informovali o požiaroch na plavidlách v Hormuzskom prielive, ktoré sa údajne plavili po trasách, ktoré Teherán považuje za zakázané.
Diplomatické úsilie o vyriešenie konfliktu stagnujú, najmä od kolapsu júnového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorého cieľom bolo poskytnúť rámec na trvalé riešenie.
Irán tvrdí, že Hormuzský prieliv môže byť otvorený do dvoch dní, ale iba ak bude Washington súhlasiť s požiadavkami islamskej republiky vrátane zrušenia blokády.
„Určite nebudeme tolerovať tieto kroky a využijeme všetky dostupné prostriedky na boj proti agresii zo strany USA,“ povedal hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Washington uvalil blokádu iránskych prístavov v reakcii na kroky Iránu, ktorý po útokoch USA a Izraela na jeho územie zablokoval strategický Hormuzský prieliv.
USA oznámili aj ekonomické sankcie a zriadili pracovnú skupinu, ktorej úlohou je narúšať pozemné zásobovacie trasy vedúce do Iránu, informuje AFP.
„Mali by ste mať na pamäti, že to, čo Američania označili za hospodárske sankcie, hospodársku blokádu a námornú blokádu, bez pochýb predstavuje akt vojenskej agresie proti Iránu,“ vyhlásil Bakájí. Za týchto okolností má Irán podľa hovorcu v súlade s článkom 51 Charty OSN právo použiť na svoju obranu všetky dostupné prostriedky.
AFP pripomína, že iránske jednotky v uplynulých týždňoch opakovane informovali o požiaroch na plavidlách v Hormuzskom prielive, ktoré sa údajne plavili po trasách, ktoré Teherán považuje za zakázané.
Diplomatické úsilie o vyriešenie konfliktu stagnujú, najmä od kolapsu júnového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorého cieľom bolo poskytnúť rámec na trvalé riešenie.
Irán tvrdí, že Hormuzský prieliv môže byť otvorený do dvoch dní, ale iba ak bude Washington súhlasiť s požiadavkami islamskej republiky vrátane zrušenia blokády.