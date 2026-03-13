< sekcia Zahraničie
Bakájí: Irán udelí svojim nepriateľom nezabudnuteľnú lekciu
Iránska štátna televízia medzitým informovala, že Teherán vypálil na Izrael ďalšiu salvu rakiet.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Irán v piatok vyhlásil, že svojim nepriateľom v Spojených štátoch a Izraeli udelí „nezabudnuteľnú lekciu“. Uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nemôžeme akceptovať, že občas hovoria o dialógu a prímerí a potom čelíme opakovaniu týchto zločinov a vojny. Naše ozbrojené sily sú veľmi odhodlané dať nepriateľovi nezabudnuteľnú lekciu,“ povedal Bakájí v čase, keď ozbrojený konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom trvá už 14. deň.
Iránska štátna televízia medzitým informovala, že Teherán vypálil na Izrael ďalšiu salvu rakiet.
Spoločná americko-izraelská vojenská operácia voči Iránu sa začala v sobotu 28. februára. Hneď v ten deň počas nej zahynul najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý v krajine vládol 37 rokov, ako aj množstvo ďalších vysokopostavených predstaviteľov krajiny. Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a Blízkeho východu.
