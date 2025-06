Bakájí: Jadrové zariadenia v Iráne sú po útokoch vážne poškodené

Teherán 25. júna (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu priznal, že izraelské a americké útoky počas 12 dní trvajúceho vojnového konfliktu spôsobili jadrovým zariadeniam v Iráne vážne škody. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Naše jadrové zariadenia boli určite vážne poškodené, pretože sa stali terčom opakovaných útokov izraelských a amerických agresorov,“ povedal Bakájí.



Dva izraelské zdroje v stredu pre televíziu ABC News uviedli, že je predčasné vyhlásiť útok USA na jadrové zariadenie Fordó za úspešný. Podľa jedného z nich výsledky útoku „naozaj nie sú dobré“.



Spravodajský web i24news dodal, že oba zdroje priznali, že nevedia, koľko obohateného uránu bolo z daných lokalít odstránených pred izraelskými a americkými útokmi, ani koľko centrifúg – používaných na obohacovanie uránu – zostalo v prevádzke alebo by sa dalo reštartovať. Doplnili, že zistenie týchto skutočností by mohlo trvať mesiace – ak by to vôbec bolo možné.



Tieto protichodné vyhlásenia prichádzajú po tom, čo americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že agenti izraelskej tajnej služby Mosad navštívili Fordó a potvrdili rozsah škôd.



Podľa Trumpa sú škody spôsobené iránskym jadrovým zariadeniam značné. „Myslím si, že išlo o úplné zničenie,“ povedal. „Nechcem používať slová Hirošima alebo Nagasaki – nie je to to isté. Ale nakoniec to ukončilo vojnu,“ uviedol.



Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff tiež vyhlásil, že Spojené štáty dosiahli svoj cieľ narušiť iránsky jadrový program.



„Na Fordó sme zhodili 12 bômb na ničenie bunkrov. Niet pochýb o tom, že prenikli a toto miesto bolo vymazané z mapy. Akékoľvek fámy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom naznačovali, že sme svoj cieľ nedosiahli, sú jednoducho smiešne,“ doplnil Witkoff podľa i24news.