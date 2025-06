Bakájí: Rutteho gratulácia Trumpovi k bombardovaniu v Iráne je hanebná

Teherán 25. júna (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu kritizoval generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho za „opovrhnutiahodnú“ textovú správu, ktorú poslal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi s gratuláciou k zbombardovaniu iránskych jadrových zariadení. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Obsah lichotivej správy od Rutteho zverejnil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v utorok pred odchodom na summit NATO do Haagu.



„Pán prezident, milý Donald, gratulujem a ďakujem ti za tvoje rozhodné konanie v Iráne, ktoré bolo naozaj výnimočné a na ktoré si nikto iný netrúfol. Vďaka nemu sme teraz všetci viac v bezpečí,“ napísal Rutte Trumpovi.



Podľa hovorcu iránskeho rezortu diplomacie bolo zo strany generálneho tajomníka NATO „hanebné, opovrhnutiahodné a nezodpovedné blahoželať k 'skutočne výnimočnému' zločinu agresie voči zvrchovanému štátu“.



„Kto podporuje zločin, stáva sa jeho spolupáchateľom,“ dodal Bakájí na sociálnej sieti X.



Spojené štáty v noci na nedeľu zaútočili na iránske jadrové zariadenia v Natanze, Fordó a Isfaháne a zapojili sa tak do konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Vojna sa začala náletom dvoch stoviek izraelských stíhačiek na ciele v Iráne v noci na 13. júna. Izrael deklaroval, že cieľom bolo zabrániť Iránu vyrobiť jadrovú zbraň. Po 12 dňoch izraelských náletov a odvetnej iránskej raketovej paľby oznámil Trump, že obe strany pristúpili na prímerie. Po počiatočnej roztržke o jeho porušení ho však zatiaľ dodržiavajú.



Trump tvrdí, že nedeľňajší americký letecký útok zničil iránske jadrové kapacity. Aj v stredu trval na tom, že iránsky jadrový program vrátili americké bomby „o desaťročia“ späť. Uniknutá správa americkej vojenskej rozviedky, o ktorej v utorok informovala televízia CNN, však uvádza, že útoky USA oddialili iránsky jadrový program nanajvýš o niekoľko mesiacov. Biely dom to poprel.



Teherán zatiaľ údaje o presnom rozsahu škôd neposkytol. Bakájí v rozhovore pre spravodajskú stanicu al-Džazíra iba povedal, že jadrové zariadenia v krajine boli „vážne poškodené“.