Bakájí: Teherán odsúdil stratégiu energetickej dominancie USA
Hlavným cieľom „agresie USA a Izraela“ je zmocniť sa iránskych zásob ropy, vyhlásil Bakájí.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí ostro kritizoval politiku USA a uviedol, že správa, ktorú zdieľal Biely dom, údajne odhalila skutočné ekonomické motívy Washingtonu v konflikte na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy stanice al-Džazíra.
Hlavným cieľom „agresie USA a Izraela“ je zmocniť sa iránskych zásob ropy, vyhlásil Bakájí. Podľa jeho slov vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa označila iránske energetické zdroje za „posledný kúsok skladačky“ v rámci stratégie ovládnutia globálnych dodávok energie, píše al-Džazíra. Hovorca tak reagoval na správu televíznej stanice Fox News, ktorú na sociálnych sieťach zdieľala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Odpor Teheránu slúži širším záujmom globálnej komunity a „globálneho Juhu“, vyhlásil hovorca. „Irán sa bráni nielen proti tejto brutálnej vojne, no bráni aj samotné zásady suverenity a sebaurčenia,“ tvrdí Bakájí. „Šikanujúca mocenská politika“ vytvorila globálnu krízu, ktorá by mala znepokojovať každého, kto sa zaujíma o nezávislosť a medzinárodné normy, dodal hovorca rezortu iránskej diplomacie podľa stanice.
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára. Pri útokoch zabili popredných predstaviteľov iránskeho režim vrátane vtedajšieho najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Washington tvrdí, že vo vojne má štyri hlavné ciele: zničiť iránsky raketový program, zlikvidovať námorné sily Teheránu, zakročiť proti Iránom podporovaným militantným skupinám a zabezpečiť, že Teherán nikdy nezíska jadrovú zbraň.
