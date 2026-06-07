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Báker Kálíbáf: Americké a izraelské základne sú legitímne ciele
Predseda iránskeho parlamentu tiež varoval, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, Teherán „nielenže zastaví rokovania, ale vstúpi do priamej konfrontácie s nepriateľom“.
Autor TASR
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Teherán 7. júna (TASR) — Americké a izraelské vojenské základne a ďalšie objekty týchto krajín v regióne sú v dôsledku americkej námornej blokády Iránu a súhlasu Washingtonu s pokračovaním útokov Izraela v Libanone pre Irán legitímnymi cieľmi. Vo svojom príspevku na platforme X to v nedeľu uviedol predseda iránskeho parlamentu a hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf. Informovala o tom agentúra AFP.
USA a Izrael podľa Kálíbáfa „nie sú odhodlaní k prímeriu, ani neveria v dialóg a prostredníctvom námornej blokády a porušovania dohôd týkajúcich sa Libanonu ukázali, že rozumejú iba jazyku sily“.
Predseda iránskeho parlamentu tiež varoval, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, Teherán „nielenže zastaví rokovania, ale vstúpi do priamej konfrontácie s nepriateľom“.
Kálíbáf zverejnil svoje vyhlásenie po tom, čo izraelské letectvo v nedeľu uskutočnilo nálet na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, ktorého cieľom boli veliteľské centrá proiránskeho hnutia Hizballáh. Šlo o odvetu za predchádzajúcu raketovú paľbu Hizballáhu na izraelské územie. Nálet sa uskutočnil napriek platnému prímeriu a žiadosti USA, aby Izrael neútočil na libanonskú metropolu.
Poslanec iránskeho parlamentu a hovorca výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku Ebrahim Rezáí v nedeľu na platforme X napísal, že Teherán zareaguje na izraelský útok na Bejrút „bolestivo“.
Prímerie, ktoré malo ukončiť boje medzi Izraelom a Hizballáhom, začalo platiť 17. apríla, ale ani jedna strana ho plne nedodržiava a Hizballáh aj Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z jeho porušovania.
USA a Izrael podľa Kálíbáfa „nie sú odhodlaní k prímeriu, ani neveria v dialóg a prostredníctvom námornej blokády a porušovania dohôd týkajúcich sa Libanonu ukázali, že rozumejú iba jazyku sily“.
Predseda iránskeho parlamentu tiež varoval, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, Teherán „nielenže zastaví rokovania, ale vstúpi do priamej konfrontácie s nepriateľom“.
Kálíbáf zverejnil svoje vyhlásenie po tom, čo izraelské letectvo v nedeľu uskutočnilo nálet na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, ktorého cieľom boli veliteľské centrá proiránskeho hnutia Hizballáh. Šlo o odvetu za predchádzajúcu raketovú paľbu Hizballáhu na izraelské územie. Nálet sa uskutočnil napriek platnému prímeriu a žiadosti USA, aby Izrael neútočil na libanonskú metropolu.
Poslanec iránskeho parlamentu a hovorca výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku Ebrahim Rezáí v nedeľu na platforme X napísal, že Teherán zareaguje na izraelský útok na Bejrút „bolestivo“.
Prímerie, ktoré malo ukončiť boje medzi Izraelom a Hizballáhom, začalo platiť 17. apríla, ale ani jedna strana ho plne nedodržiava a Hizballáh aj Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z jeho porušovania.