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Pri útoku na lode v Azovskom mori zahynulo päť Azerbajdžancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Celkom 25 azerbajdžanských občanov sa nachádzalo na palube dvoch plavidiel, ktoré nepatria Azerbajdžanu.

Autor TASR
Baku 5. júna (TASR) - Päť Azerbajdžancov zahynulo a traja ďalší utrpeli zranenia pri dronovom útoku na dve nákladné lode v Azovskom mori, oznámilo v piatok azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na oficiálne oznámenie z Ruska. Moskva obvinila z útoku Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Celkom 25 azerbajdžanských občanov sa nachádzalo na palube dvoch plavidiel, ktoré nepatria Azerbajdžanu. Podľa azerbajdžanskej diplomacie zasiahnuté boli vo štvrtok večer v Taganrožskom zálive.

„Ruská strana poskytla informácie, na základe ktorých zahynulo v dôsledku útoku päť našich občanov a traja boli zranení,“ uvádza sa vo vyhlásení. Zranených previezli do nemocnice v ruskom meste Jejsk. Na miesto boli vyslaní zamestnanci azerbajdžanského veľvyslanectva.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin podľa ruských médií tvrdil, že za útokom na lode v Azovskom mori stoja ukrajinské sily.

Ukrajina predtým podľa agentúry Reuters oznámila, že v noci na piatok zaútočila na päť plavidiel v okupovaných prístavoch Mariupol a Berďansk, ako aj v pobrežných vodách pod ruskou kontrolou.

Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi uviedol, že terčom ukrajinských dronov sa stali nákladné lode a tanker, ktoré sa podieľali na „krádeži“ ukrajinského obilia a preprave vojenského nákladu a paliva. Lode mali podľa neho vypnuté radary a ich názvy boli premaľované. Brovdi ale podľa AFP neodkazoval priamo na azerbajdžanské vyhlásenie.
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