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Pri útoku na lode v Azovskom mori zahynulo päť Azerbajdžancov
Celkom 25 azerbajdžanských občanov sa nachádzalo na palube dvoch plavidiel, ktoré nepatria Azerbajdžanu.
Autor TASR
Baku 5. júna (TASR) - Päť Azerbajdžancov zahynulo a traja ďalší utrpeli zranenia pri dronovom útoku na dve nákladné lode v Azovskom mori, oznámilo v piatok azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na oficiálne oznámenie z Ruska. Moskva obvinila z útoku Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Celkom 25 azerbajdžanských občanov sa nachádzalo na palube dvoch plavidiel, ktoré nepatria Azerbajdžanu. Podľa azerbajdžanskej diplomacie zasiahnuté boli vo štvrtok večer v Taganrožskom zálive.
„Ruská strana poskytla informácie, na základe ktorých zahynulo v dôsledku útoku päť našich občanov a traja boli zranení,“ uvádza sa vo vyhlásení. Zranených previezli do nemocnice v ruskom meste Jejsk. Na miesto boli vyslaní zamestnanci azerbajdžanského veľvyslanectva.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin podľa ruských médií tvrdil, že za útokom na lode v Azovskom mori stoja ukrajinské sily.
Ukrajina predtým podľa agentúry Reuters oznámila, že v noci na piatok zaútočila na päť plavidiel v okupovaných prístavoch Mariupol a Berďansk, ako aj v pobrežných vodách pod ruskou kontrolou.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi uviedol, že terčom ukrajinských dronov sa stali nákladné lode a tanker, ktoré sa podieľali na „krádeži“ ukrajinského obilia a preprave vojenského nákladu a paliva. Lode mali podľa neho vypnuté radary a ich názvy boli premaľované. Brovdi ale podľa AFP neodkazoval priamo na azerbajdžanské vyhlásenie.
Celkom 25 azerbajdžanských občanov sa nachádzalo na palube dvoch plavidiel, ktoré nepatria Azerbajdžanu. Podľa azerbajdžanskej diplomacie zasiahnuté boli vo štvrtok večer v Taganrožskom zálive.
„Ruská strana poskytla informácie, na základe ktorých zahynulo v dôsledku útoku päť našich občanov a traja boli zranení,“ uvádza sa vo vyhlásení. Zranených previezli do nemocnice v ruskom meste Jejsk. Na miesto boli vyslaní zamestnanci azerbajdžanského veľvyslanectva.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin podľa ruských médií tvrdil, že za útokom na lode v Azovskom mori stoja ukrajinské sily.
Ukrajina predtým podľa agentúry Reuters oznámila, že v noci na piatok zaútočila na päť plavidiel v okupovaných prístavoch Mariupol a Berďansk, ako aj v pobrežných vodách pod ruskou kontrolou.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi uviedol, že terčom ukrajinských dronov sa stali nákladné lode a tanker, ktoré sa podieľali na „krádeži“ ukrajinského obilia a preprave vojenského nákladu a paliva. Lode mali podľa neho vypnuté radary a ich názvy boli premaľované. Brovdi ale podľa AFP neodkazoval priamo na azerbajdžanské vyhlásenie.