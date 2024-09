Balázs Orbán tvrdí, že jeho slová o ruskej agresii prekrútili

Budapešť 26. septembra (TASR) - Maďarsko v otázke vojny na Ukrajine zastávalo a zastáva mierový postoj, pričom ho nezmení ani v budúcnosti, a to ani napriek silnému tlaku presadzovania vojny. Zdôraznil to vo štvrtok politický riaditeľ úradu predsedu maďarskej vlády Balázs Orbán, podľa ktorého jeho vyjadrenia týkajúce sa ruskej agresie v spojitosti s revolúciou v roku 1956 prekrútili, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Hrdinovia (protisovietskej) revolúcie z roku 1956 sú národní hrdinovia, ich pamiatka je posvätná a nedotknuteľná. Hrdinovia z roku 1956 mali pravdu a urobili správnu vec," podčiarkol B. Orbán vo videu zverejnenom na Facebooku.



K rusko-ukrajinskej vojne poznamenal, že už dva a pol roka prebieha "provojnová" propaganda, ktorá sa nevyhýba ničomu, dokonca ani pokusom miešať pamiatku hrdinov z roku 1956 s rusko-ukrajinskou vojnou. Dodal, že toto nie je vojna Maďarov, aj keď je v ich susedstve, a že Maďari sa odmietajú stať jej súčasťou.



"Na základe skúseností revolúcie z roku 1956 by sme pravdepodobne neurobili to, čo urobil prezident Zelenskyj pred dva a pol rokom, pretože je to nezodpovedné. Je zrejmé, že svoju krajinu zaviedol do obrannej vojny, v ktorej zomrelo mnoho ľudí a stratil mnoho územia," povedal B. Orbán v stredu v rozhovore pre server mandiner.hu.



Maďarskí opoziční politici ostro reagovali na vyjadrenia B. Orbána, ktorý povedal, že Maďarsko by sa na rozdiel od Kyjeva nepostavilo voči ruskej vojenskej agresii.



Podľa predsedu parlamentnej frakcie strany Momentum Dávida Bedőa nie je ponaučením z revolúcie to, čo povedal B. Orbán, ale to, že za slobodu národa treba bojovať, aj keď sa tento boj zdá byť beznádejný. "Agresorovi sa netreba podriadiť, ale postaviť sa mu na odpor. Preto som hrdý na svojich starých rodičov, ktorí sa zúčastnili na udalostiach v roku 1956 a bojovali za slobodu Maďarska," dodal Bedő s poznámkou, že Maďarsko presne vie, aké to je stáť zoči-voči agresorovi bez pomoci.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)