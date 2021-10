Baldwin vyjadril šok a smútok pri tragédii počas natáčania filmu

Na snímke rozrušený americký herec Alec Baldwin na parkovisku pred úradom šerifa okresu Santa Fe, po tom, čo bol vypočutý v súvislosti s streľbou na nakrúcaní filmu "Rust" na okraji Santa Fe 21. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Los Angeles 22. októbra (TASR) - Americký herec Alec Baldwin vyjadril v piatok "šok a zármutok" v súvislosti s tragédiou, keď pri štvrtkovom natáčaní filmu nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu, píše agentúra AFP.," napísal Baldwin na Twitteri. Dodal, že je v kontakte s jej manželom a ponúka svoju podporu jemu aj jeho rodine.K tragédii došlo v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom "Rust", v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza "" uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra (48) so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili, uviedla podľa AFP na Twitteri herečka Frances Fisherová, ktorá vo filme hrá jednu z postáv. Fisherovú o tom údajne informoval sám Souza prostredníctvom textovej správy.V súvislosti s incidentom nebolo zatiaľ vznesené žiadne obvinenie.Vo vyhlásení pre americké médiá produkčná spoločnosť filmu podľa AFP uviedla, že hercov a štáb tragédia "" a rodine zosnulej kameramanky i jej blízkym vyjadrujú úprimnú sústrasť. "," uvádza sa vo vyhlásení.Baldwin v pripravovanom filme hrá Harlanda Rusta, vyhnanca, ktorého vnuk je odsúdený za vraždu na trest smrti obesením. Obaja sa následne vydajú na útek. Baldwin je súčasne aj producentom filmu.