Baldwinovi právnici požadujú zastavenie procesu

Santa Fe 12. júla (TASR) — Proces s americkým hercom Alecom Baldwinom obvineným z neúmyselného zabitia kameramanky pri nakrúcaní westernu Rust, ktorý sa tento týždeň začal v meste Santa Fe v štáte Nové Mexiko, bol v piatok nečakane prerušený do pondelka po tom, ako sudkyňa Mary Marlowe Sommerová súhlasila s tým, že posúdi žiadosť jeho právnikov o stiahnutie obvinení. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.



Baldwinov právnik Alex Spiro počas tretieho dňa procesu vyhlásil, že úrad šerifa v Santa Fe má k dispozícii náboje potenciálne spojené s incidentom, no nezaradil ich medzi dôkazy a ani o tom neinformoval obhajobu.



Kedy sudkyňa o žiadosti obhajoby rozhodne, nie je známe.



Baldwinovi sa po tomto zvrate viditeľne uľavilo, pričom sa usmial a objal svoju manželku Hilariu, píše Reuters.



Proces, ktorý mal trvať osem pojednávacích dní, sa týka udalosti z 21. októbra 2021, keď Baldwin ako predstaviteľ hlavnej postavy počas skúšky vytiahol revolver, ako bolo uvedené v scenári. Namiesto slepého náboja však obsahoval ostrú muníciu.



Guľka zasiahla do hrude 42-ročnú kameramanku ukrajinského pôvodu Halynu Hutchinsovú a následne do ramena aj režiséra Joela Souzu, ktorý stál za ňou. Hutchinsová, matka vtedy deväťročného syna, krátko nato zomrela,



Souza vyviazol s ľahkým zranením. Baldwin vinu odmieta a tvrdí, že spúšť zbrane nestlačil. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 mesiacov.



Rekvizitárka Hannah Gutierrezová-Reedová, ktorá mala na starosti spomínanú zbraň, bola odsúdená na 18 mesiacov vo väzení za neúmyselné zabitie. Náboje odovzdal úradu šerifa priateľ Thella Reeda, nevlastného otca Gutierrezovej, v ten istý deň, keď bola odsúdená.



Baldwin čelí rovnakému obvineniu. Prokuratúra tvrdí, že ignoroval základné bezpečnostné pravidlá o narábaní so zbraňami. Spiro zasa argumentuje, že herec nebol zodpovedný za kontrolu obsahu zbrane.