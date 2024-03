Baldwinovi právnici žiadajú stiahnutie obžaloby za neúmyselné zabitie

Los Angeles 15. marca (TASR) - Právnici amerického herca Aleca Baldwina vo štvrtok požiadali sudcu, aby herca zbavil obžaloby z neúmyselného zabitia počas nakrúcania filmu v októbri 2021. Okrem iného tvrdia, že obžaloba porote nepredložila dôkazy primeraným spôsobom. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Tragédia sa odohrala počas nakrúcania filmu Rust v Novom Mexiku na jeseň roku 2021. Pri streľbe zo zbrane, ktorú držal herec Alec Baldwin, prišla o život 42-ročná kameramanka Halyna Hutchinsová a zranenia utrpel aj režisér filmu Joel Souza. Predmetná žaloba bola vznesená v januári tohto roka.



Právnici však tvrdia, že obžaloba porušila nariadenia súdu, keď médiám poskytla informácie, a takisto porote neprimeraným spôsobom poskytla dôkazy. Označili to za neužitie systému a prípad zneužitia voči nevinnej osobe, ktorej práva boli poškodené.



Špeciálna prokurátorka Kari Morrisseyová pre médiá uviedla, že jej úrad sa vyjadrí až k výzve zo súdu.



Bladwina v januári tohto roka opäť obvinili z neúmyselného zabitia Hutchinsovej po tom, čo súd tieto obvinenia vlani zrušil. Súdny proces by sa mal začať v júli. Herec zodpovednosť za incident opakovane odmietol a tvrdil, že spúšť nestlačil. Balistickí experti však dospeli k záveru, že tak musel urobiť, inak by zbraň nevystrelila.



Porota v americkom štáte Nové Mexiko minulý týždeň uznala zbrojárku firmy Rush Hannu Gutierrezovú-Reedovú za vinnú z neúmyselného zabitia v prípade smrti kameramanky Hutchinsovej, pripomína DPA. Hrozí jej trest odňatia slobody v dĺžke až 18 mesiacov a finančná pokuta 5000 dolárov. Trest má byť určený na budúci mesiac, píše NYT.