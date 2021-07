Bali vykázalo zahraničných turistov, porušili pandemické pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jakarta 12. júla (TASR) - Niekoľko zahraničných turistov v pondelok vykázali z indonézskeho ostrova Bali za porušenie prísnejších pravidiel proti šíreniu koronavírusu, ktoré platia v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii od minulého týždňa. Indonéziu totiž trápi dosiaľ najsmrtiacejšia vlna ochorenia COVID-19, píše tlačová agentúra AFP.Troch návštevníkov zo Spojených štátov, Ruska a Írska posadili do lietadiel smerujúcich do ich domovských krajín. Predtým ich zadržali za nenosenie rúška na verejnosti, čím porušili novú politiku nulovej tolerancie voči takýmto prehreškom.povedal Jamaruli Manihuruk, šéf úradu pre právo a spravodlivosť na Bali, ktorý dohliada na dodržiavanie prisťahovaleckých pravidiel. Rusku, ktorá po pozitívnom teste odmietla ísť do samoizolácie, deportovali, keď už nemala v tele koronavírus, spresnil Manihuruk.Títo štyria turisti sú prvými cudzincami vykázanými z Bali za porušenie sprísnených ostrovných pravidiel proti covidu. Ostrov posiaty plážami sa rozhodol zasahovať proti prípadom porušenia nariadení, pretože sa situácia vymkla spod kontroly.Obmedzenia sú súčasťou prísnejších opatrení proti koronavírusu, ktoré Indonézia zaviedla minulý týždeň na Bali, ako aj v silne zasiahnutej metropole Jakarta a po celom husto zaľudnenom ostrove Jáva, kde prudký nárast infekcií spôsobil preplnenosť nemocníc.Indonézia, aktuálne najhoršie zasiahnutá krajina juhovýchodnej Ázie, hlásila v pondelok rekordných 40.427 nových prípadov nákazy a 891 úmrtí za posledných 24 hodín.Prísnejšie obmedzenia majú v Indonézii platiť aspoň do 20. júla.Bali je menej zasiahnuté pandémiou než niektoré iné časti Indonézie, ale nové infekcie a úmrtia sú aj tam na vzostupe. Ostrov hlásil celkovo 56.000 prípadov infikovaných a 1648 úmrtí.Od turistického ruchu závislé Bali, ktoré zvyčajne priláka milióny zahraničných návštevníkov ročne, pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny spustilo razantnú očkovaciu kampaň.