Bali vzhľadom na pandémiu nevpustí zahraničných turistov do konca roka

Jakarta 24. augusta (TASR) – Zahraniční turisti nebudú môcť navštíviť Bali do konca roka 2020 z dôvodu obáv zo šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na guvernéra Bali. Tento indonézsky ostrov pôvodne plánoval povoliť vstup cudzincom od septembra.



Úrady na Bali znovu otvorili pláže, chrámy a ďalšie turistické miesta pre domácich návštevníkov na konci júla a oznámili, že zahraničným turistom opäť povolia vstup na ostrov od 11. septembra.



Plánovaný návrat cudzincov však bol nateraz zrušený v súvislosti s narastúcim počtom prípadov nákazy v Indonézii i tým, že mnohí cudzinci majú vo svojich domovských krajinách zákaz vycestovania do zahraničia.



Jakarta takisto ešte nezrušila zákaz vstupu zahraničným turistom na územie Indonézie.



„Situácia v Indonézii neumožňuje zahraničným turistom navštíviť Indonéziu vrátane... Bali," uviedol guvernér ostrova I Wayan Koster vo vyhlásení zo soboty.



„Centrálna vláda podporuje plány (Bali) týkajúce sa oživenia cestovného ruchu tým, že otvorí dvere zahraničným turistom. Vyžaduje si to však opatrnosť... a dôkladnú prípravu," píše sa v oficiálnom liste. Nový termín znovuotvorenia Koster nestanovil.



Bali eviduje viac ako 4000 prípadov nákazy koronavírusom a približne 49 úmrtí. Indonézia celkovo od začiatku pandémie zaznamenala už viac ako 153 000 infikovaných a 6680 úmrtí.