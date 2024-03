Balíky s pomocou vyhodené z lietadla zabili na zemi najmenej päť ľudí

Gaza 8. marca (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo a desať ďalších utrpelo zranenia v piatok v Gaze, keď na nich spadli balíky s leteckou pomocou. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.



Uviedol to novinár, ktorý bol svedkom incidentu, no nevedel potvrdiť, akému štátu patrilo lietadlo, ktoré balíky zhadzovalo.



Incident sa stal v tábore Šátí západne od mesta Gaza a informácie potvrdil aj vedúci oddelenia urgentnej starostlivosti v zdravotníckom komplexe Šifá. Niektorí zo zranených, ktorých previezli do nemocnice, sú podľa lekárov vo vážnom stave.