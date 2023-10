Balkánu hrozí vojna, varovala kosovská ministerka zahraničných vecí

Záhreb/Berlín 2. októbra (TASR) — Kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová v pondelok v rozhovore pre nemecké médiá varovala, že na Balkáne môže vypuknúť nová vojna. TASR správu prevzala z agentúry HINA.



"Ak bude medzinárodné spoločenstvo naďalej tolerovať konanie Srbska, dôjde k ďalšej vojne," povedala ministerka v rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. Zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo kroky proti Srbsku.



"(Srbský prezident Aleksandar) Vučič sa zastaví len vtedy, ak EÚ uvalí na Srbsko sankcie. Únia by mala tiež pohroziť zmrazením rokovaní o členstve, ak Belehrad nevydá osoby zodpovedné za udalosti spred ôsmich dní a neprestane útočiť na Kosovo i všetky ostatné krajiny v regióne," povedala.



Gërvallová-Schwarzová ďalej uviedla, že Srbsko chce "vytvoriť novú realitu", aby na rokovaniach v Bruseli donútilo Kosovo súhlasiť s územnými ústupkami.



"Pokus spred ôsmich dní našťastie nevyšiel, ale ktovie, čo prinesie budúcnosť. Cieľom Belehradu je obsadiť časť územia Kosova. Nie je to prvýkrát, čo Vučič rozmiestnil na hraniciach s Kosovom vojakov," zdôraznila šéfka kosovskej diplomacie.



Nemecké médiá informujú, že kosovská vláda v pondelok zverejnila videozáznamy dokazujúce, že teroristická skupina, ktorá 24. septembra vstúpila na územie Kosova a zabila policajta, mala logistickú podporu srbských štátnych inštitúcií.



Minulý týždeň sa k zodpovednosti za vytvorenie polovojenských skupín na severe Kosova prihlásil vodca kosovských Srbov Milan Radoičič. Uviedol, že preberá plnú zodpovednosť za udalosti, pri ktorých bol zabitý príslušník kosovskej polície a traja ozbrojenci, no poprel zapojenie srbských orgánov.



Radoičič tvrdil, že srbské orgány ani miestne politické štruktúry v severnom Kosove mu neposkytli žiadnu pomoc. Vučič taktiež odmietol obvinenia, že inkriminovaný útok zorganizoval Belehrad.