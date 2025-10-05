Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Zahraničie

Balóny vo vzdušnom priestore patrili zrejme pašerákom z Bieloruska

.
Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Jedenásť z balónov sa našlo v nedeľu ráno.

Autor TASR
,aktualizované 
Vilnius 5. októbra (TASR) - V noci na nedeľu narušilo vzdušný priestor Litvy viac ako 20 balónov, ktoré sa používajú na pašovanie cigariet z Bieloruska, ozrejmili v nedeľu tamojšie úrady. Narušenie ovplyvnilo približne 30 letov v krajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Lety na letisku vo Vilniuse boli narušené od soboty 22.15 h (21.15 h SELČ) do nedele 4.40 h (3.30 h SELČ),“ povedal pre AFP predstaviteľ národného krízového riadiaceho centra Darius Buta. Podľa jeho slov incident celkovo zasiahol 30 letov - niektoré mali omeškanie, iné boli zrušené či odklonené.

Jedenásť z balónov sa našlo v nedeľu ráno. Podobné balóny už pristáli v krajine v tomto roku, pričom pohraničná stráž ich môže zostreliť.

Pašeráci používajú meteorologické balóny na prepravu bieloruských cigaretových balíčkov, ktoré sa potom predávajú v Európskej únii, kde je tabak drahší.

Litva vlani zaznamenala 966 takýchto balónov a v tomto roku doposiaľ 544, upresnil Buta. „Používanie dronov a meteorologických balónov pašerákmi je trestné, no nepovažuje sa to za sabotáž či provokáciu,“ dodal.

V júli došlo v Litve k dvom narušeniam vzdušného priestoru ruským dronom prilietajúcim zo susedného Bieloruska. Jedno z bezpilotných lietadiel vtedy prevážalo výbušniny, pripomína AFP.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR