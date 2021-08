Baloun: Stále som veľvyslancom ČR v Kábule, kedy sa tam vrátim, neviem

Praha 20. augusta (TASR) - Ešte minulý piatok počítala česká diplomacia s tým, že má na evakuáciu z Kábulu čas do konca septembra. V rozhovore pre televíziu ČT24 to povedal veľvyslanec Jiří Baloun, ktorý sa do Česka vrátil vo štvrtok na palube tretieho evakuačného špeciálu.



"V pondelok sa situácia, bohužiaľ, vyhrotila. Okolo letiska sa začali zhromažďovať tisícky ľudí. Bola tam streľba. Brány letiska boli zavreté, odletové dráhy boli tiež zavreté, takže naše lietadlo ani nemohlo pristáť," opísal chaotickú situáciu Baloun.



Americkým vojakom sa napokon poradilo dostať situáciu na letisku pod kontrolu. České veľvyslanectvo medzitým obvolávalo rodiny afganských spolupracovníkov, aby ich čo najskôr dostali do bezpečia.



"Panovali obavy, či sa nám podarí na letisko dostať ľudí, ktorí s nami spolupracovali," pokračoval Baloun.



Televízia ČT24 pripomenula, že Baloun je bývalý generál, čo mu pomohlo zachovať pokoj v momentoch, keď bol pod tlakom. Podľa neho aj vďaka šťastiu sa podarilo evakuovať Afgancov, ktorí spolupracovali s českou ambasádou a armádou.



Jiří Baloun v rozhovore dodal, že je oficiálne stále veľvyslancom ČR v Kábule, ale ešte nevie kedy a či sa tam vráti. Všetko podľa neho závisí od "vývoja politickej diskusie medzi západnými spojencami a Talibanom". O ďalšom vývoji v nepokojnej krajine špekulovať nechcel.



Armáda ČR v predchádzajúcich dňoch vypravila tri letecké špeciály, ktoré do Česka priviezli aj samotného Balouna. Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok ocenil prácu veľvyslanca. Šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek povedal, že Baloun od neho dostane medailu.