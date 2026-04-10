Banditi v Nigérii zabili 12 ľudí a ďalších 43 uniesli
Autor TASR
Abuja 10. apríla (TASR) - Ozbrojené gangy na severozápade Nigérie v rámci ďalších útokov zabili približne 12 ľudí a uniesli 43 osôb, uviedli v piatok miestne zdroje. Ide o najnovší prípad v rámci vlny násilia, ktorá si len tento týždeň vyžiadala desiatky obetí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Štvrtkové nájazdy banditov v nigérijskom štáte Sokoto nasledovali po niekoľkých dňoch útokov na prevažne moslimskom severovýchode krajiny.
Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z informácií miestnych, humanitárnych a cirkevných zdrojov, bolo od nedele v odľahlých dedinách v severozápadných štátoch Kebbi a Niger zabitých najmenej 90 ďalších ľudí.
Začiatkom týždňa zahynul armádny generál a niekoľko vojakov pri nočnom útoku džihádistov na vojenskú základňu v severovýchodnej Nigérii, uviedli vo štvrtok miestne vládne a spravodajské zdroje pre AFP.
Nigéria bojuje proti dlhoročnému džihádistickému povstaniu prevažne na severovýchode krajiny, kým na severozápade zločinecké gangy „banditov“, ktoré nie sú motivované ideológiou, unášajú ľudí pre výkupné a plienia dediny.
