Banditi zabili 13 ľudí počas predsvadobnej oslavy na severe Nigérie
Abuja 30. marca (TASR) - Neznámi ozbrojenci v nedeľu spustili paľbu na hostí predsvadobnej oslavy v štáte Kaduna na severe Nigérie. Útok si vyžiadal najmenej 13 obetí, uviedli v pondelok bezpečnostné a miestne zdroje pre agentúru AFP, píše TASR.
Útočníci v nedeľu večer vtrhli na rozlúčku so slobodou v prevažne kresťanskej štvrti Kagarko, uviedli zdroje. „Banditi zaútočili na predsvadobnú slávnosť v dedine Kahir ... zabili 13 ľudí a zranili viacerých hostí,“ uvádza sa v bezpečnostnej správe vypracovanej pre Organizáciu Spojených národov (OSN), do ktorej nahliadla AFP. Podľa správy útočníci uniesli aj nešpecifikovaný počet ľudí.
K útoku došlo v tú istú noc ako k incidentu v meste Jos - hlavnom meste nigérijského štátu Plateau, pri ktorom zahynuli takmer tri desiatky ľudí.
Severozápadná a stredná Nigéria sú dlhodobo terčom útokov zločineckých gangov, ktorých miestni obyvatelia nazývajú banditi. Ozbrojenci prepadávajú dediny, kradnú dobytok a unášajú ľudí, za ktorých následne žiadajú výkupné.
Hoci nigerijská armáda už niekoľko rokov posilňuje svoje jednotky v regióne s cieľom bojovať proti týmto skupinám, v krajine naďalej dochádza k nárastu násilia.
Spojené štáty sa vo februári zaviazali vyslať do Nigérie 200 vojakov, aby poskytovali jej ozbrojeným silám výcvik v boji proti džihádistickým skupinám
