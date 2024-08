Bangadéšsky líder rokoval s agentúrou USAID o pomoci pre krajinu

Washington 22. augusta (TASR) - Nedávno vymenovaný nový vodca Bangladéša Muhammad Júnus v stredu rokoval s administrátorkou Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) Samanthou Powerovou. Ako podľa agentúry AFP uviedla hovorkyňa USAID Shejal Pulivartiová, reč bola najmä o spôsoboch, akými by USAID mohla podporiť bangladéšsku dočasnú vládu v oblasti ľudských práv, správy vecí verejných a ekonomických otázkach.



Júnus sa v auguste vrátil z Európy do Bangladéša, kde prevzal vedenie vlády po tom, čo študentmi vedená vzbura zvrhla jeho predchodkyňu Hasínu Vadžídovú, ktorá z krajiny utiekla po 15 rokoch vlády "železnej ruky".



Júnus - nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2006 - sa ujal úradu ako hlavný poradca dočasnej administratívy zloženej s výnimkou dvoch generálov vo výslužbe výlučne z civilistov. Deklaroval pritom, že nové voľby chce usporiadať "do niekoľkých mesiacov".



Uplynulú nedeľu Júnus okrem toho sľúbil, že bude pokračovať v podpore obrovského počtu rohingských utečencov v Bangladéši, pričom vyzval na väčšiu medzinárodnú podporu. Zasadiť sa chce aj za obnovenie "normálneho stavu" textilného priemyslu v krajine.



Protesty v Bangladéši sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót vo verejnej službe.



Do čela týchto protestov sa postavili študenti. Na istý čas sa zastavili po tom, čo najvyšší súd zrušil väčšinu z privilégií. Následne sa však obnovili znovu, pričom ich účastníci požadovali už aj odstúpenie autoritárskej premiérky Vadžídovej.



Pod jej vedením síce chudobný, prevažne moslimský Bangladéš zažil ekonomický rozmach, ale v poslednom čase krajinu sužuje vysoká inflácia. Ľudskoprávne organizácie premiérku obviňovali z prenasledovania svojich oponentov a kritikov, pričom tisíce z nich nechala zatknúť.