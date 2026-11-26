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Výbuch v ropnom zariadení v Bangkoku: Hlásia zranených
Príčina incidentu nebola zatiaľ stanovená.
Autor TASR
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Bangkok 26. novembra (TASR) - Vo veľkom ropnom zariadení v Bangkoku došlo vo štvrtok k výbuchu. Thajské úrady vydali pre obyvateľov žijúcich v okolí príkazy na evakuáciu. Podľa miestneho zdravotníckeho centra zranenia utrpelo sedem osôb, z toho štyri vážne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Záchranárske centrum Erawan, hlavné koordinačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Bangkoku, hlásilo po výbuchu štyri „červené“ prípady a tri menej závažné „žlté“ prípady.
K incidentu došlo okolo 15.00 h miestneho času (9.00 h SEČ), vyplýva z mobilného hlásenia, ktoré dostali obyvatelia hlavného mesta. Úrady ich vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali.
Predstavitelia Bangkoku po menej ako hodine po výbuchu uviedli, že požiar, ktorý v zariadení vznikol, sa podarilo uhasiť. Príčina incidentu nebola zatiaľ stanovená.
Zariadenie sa nachádza vo východnej časti thajskej metropoly. Vlastní ho spoločnosť Bangchak Corporation, ktorá informovala, že výrobné jednotky v zariadení v dôsledku výbuchu odstavili.
Rafinéria je podľa AP piatou najväčšou v Thajsku a jedinou, ktorá sa nachádza v mestskej oblasti.
Záchranárske centrum Erawan, hlavné koordinačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Bangkoku, hlásilo po výbuchu štyri „červené“ prípady a tri menej závažné „žlté“ prípady.
K incidentu došlo okolo 15.00 h miestneho času (9.00 h SEČ), vyplýva z mobilného hlásenia, ktoré dostali obyvatelia hlavného mesta. Úrady ich vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali.
Predstavitelia Bangkoku po menej ako hodine po výbuchu uviedli, že požiar, ktorý v zariadení vznikol, sa podarilo uhasiť. Príčina incidentu nebola zatiaľ stanovená.
Zariadenie sa nachádza vo východnej časti thajskej metropoly. Vlastní ho spoločnosť Bangchak Corporation, ktorá informovala, že výrobné jednotky v zariadení v dôsledku výbuchu odstavili.
Rafinéria je podľa AP piatou najväčšou v Thajsku a jedinou, ktorá sa nachádza v mestskej oblasti.