Bangkok zavrie verejné parky a obmedzí prevádzku niektorých podnikov

Bangkok 1. apríla (TASR) - Thajské hlavné mesto Bangkok oznámilo v stredu nové opatrenia v boji proti koronavírusu. Mesto zavrie všetky verejné aj súkromné parky a obmedzí prevádzku reštaurácií a supermarketov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Supermarkety, drogérie a lekárne budú po novom môcť byť otvorené iba od piatej rána do polnoci. Rovnako to platí aj pre reštaurácie, ktoré fungujú formou donášky.



"Chápeme, že nové opatrenia nie sú príjemné, ale pochopte prosím, že musíme obmedziť verejné zhromažďovanie. Ak je to možné, ľudia by mali zostať doma," povedal hovorca správy metropolitnej oblasti Bangkoku.



Opatrenia by mali trvať do 30. apríla. Dovtedy v Thajsku platí výnimočný stav.



Už minulý týždeň thajská vláda zavrela všetky obchody s výnimkou supermarketov, drogérií a lekární. Zavreté sú aj knižnice, múzeá, ihriská, športoviská a iné podobné zariadenia.



Niektoré thajské provincie nariadili obmedzenie pohybu či prerušili dopravné spojenia s hlavným mestom.



Do celej krajiny majú cudzinci zákaz vstupu.



Thajsko dosiaľ potvrdilo 1771 prípadov nákazy koronavírusu a 12 úmrtí. Takmer polovicu z celkového počtu prípadov zaznamenal práve Bangkok. V stredu thajské úrady potvrdili 120 nových prípadov.