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Bangladéš: Ak sa Vadžídová vráti do krajiny, pôjde do väzenia
Bangladéš v súčasnosti vedie vláda premiéra Tárika Rahmána, ktorý sa ujal funkcie vo februári po voľbách a snaží sa stabilizovať situáciu v krajine.
Autor TASR
Dháka 13. júna (TASR) - Zvrhnutá bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová pôjde po návrate z exilu do väzenia, uviedol v pondelok vysokopostavený predstaviteľ krajiny. Vadžídová minulý týždeň pre Reuters uviedla, že sa v decembri vráti do vlasti a podriadi sa rozhodnutiu súdov, píše TASR.
Expremiérku odsúdil osobitný tribunál v novembri 2025 na trest smrti za zločiny proti ľudskosti pri potláčaní protestov v roku 2024, ktoré si podľa Organizácie Spojených národov vyžiadali 1400 obetí. Okrem toho úrady v krajine zakázali jej politickú stranu Liga Awami. Vadžídová v reakcii na dianie v krajine utiekla do Naí Dillí v auguste 2024, no vinu poprela.
„Hasína bola právoplatne odsúdená. Ak sa vzdá (do rúk úradov), podniknú sa proti nej kroky v súlade s bangladéšskymi zákonmi,“ uviedla vysokopostavená predstaviteľka bangladéšskeho ministerstva zahraničných vecí. „Bude musieť ísť do väzenia a bude nasledovať konanie v súlade s ustanoveniami zákona,“ doplnila.
Bangladéš v súčasnosti vedie vláda premiéra Tárika Rahmána, ktorý sa ujal funkcie vo februári po voľbách a snaží sa stabilizovať situáciu v krajine. Dháka požiadala Indiu o vydanie Vadžídovej a Naí Dillí v apríli uviedlo, že žiadosť posudzuje a že chce „konštruktívne spolupracovať s novou vládou a ďalej posilňovať bilaterálne vzťahy“.
Vadžídová v prvom rozhovore z exilu minulý týždeň uviedla, že sa plánuje vrátiť dobrovoľne. Povedala, že mnohí z jej straníckych kolegov, ktorí od jej zvrhnutia žijú v zahraničí, sa tiež vrátia, aby sa postavili pred súd.
Expremiérku odsúdil osobitný tribunál v novembri 2025 na trest smrti za zločiny proti ľudskosti pri potláčaní protestov v roku 2024, ktoré si podľa Organizácie Spojených národov vyžiadali 1400 obetí. Okrem toho úrady v krajine zakázali jej politickú stranu Liga Awami. Vadžídová v reakcii na dianie v krajine utiekla do Naí Dillí v auguste 2024, no vinu poprela.
„Hasína bola právoplatne odsúdená. Ak sa vzdá (do rúk úradov), podniknú sa proti nej kroky v súlade s bangladéšskymi zákonmi,“ uviedla vysokopostavená predstaviteľka bangladéšskeho ministerstva zahraničných vecí. „Bude musieť ísť do väzenia a bude nasledovať konanie v súlade s ustanoveniami zákona,“ doplnila.
Bangladéš v súčasnosti vedie vláda premiéra Tárika Rahmána, ktorý sa ujal funkcie vo februári po voľbách a snaží sa stabilizovať situáciu v krajine. Dháka požiadala Indiu o vydanie Vadžídovej a Naí Dillí v apríli uviedlo, že žiadosť posudzuje a že chce „konštruktívne spolupracovať s novou vládou a ďalej posilňovať bilaterálne vzťahy“.
Vadžídová v prvom rozhovore z exilu minulý týždeň uviedla, že sa plánuje vrátiť dobrovoľne. Povedala, že mnohí z jej straníckych kolegov, ktorí od jej zvrhnutia žijú v zahraničí, sa tiež vrátia, aby sa postavili pred súd.