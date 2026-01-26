< sekcia Zahraničie
Bangladéš: Bývalých policajných predstaviteľov odsúdili na trest smrti
Bývalý policajný šéf Habibur Rahmán, ako aj jeho kolegovia boli odsúdení v neprítomnosti a miesto ich pobytu nie je známe.
Autor TASR
Dháka 26. januára (TASR) - Súd v Bangladéši v pondelok odsúdil bývalého šéfa Metropolitnej polície v Dháke a jeho dvoch vysokopostavených kolegov na trest smrti obesením za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas protestov v roku 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bývalý policajný šéf Habibur Rahmán, ako aj jeho kolegovia boli odsúdení v neprítomnosti a miesto ich pobytu nie je známe. Odsúdení na rôzne tresty sú aj ďalší bývalí piati policajti.
Prípad, v ktorom sú odsúdení, sa týkal zabitia šiestich demonštrantov v Dháke 5. augusta 2024 - deň po tom, ako z vlasti pod tlakom protestov ušla premiérka Hasína Vadžídová.
Sudca v pondelok uviedol, že policajné zložky spustili paľbu a zabili šesť osôb. Rahmán poslal policajným jednotkám správy, v ktorých im nariadil použiť smrtiacu silu na potlačenie protestov.
Prokurátor bol s pondelkovým verdiktom proti trojici predstaviteľov spokojný napriek tomu, že žiadal prísnejšie tresty pre zvyšných piatich policajtov.
Pri protestoch v júli a auguste 2024 zahynulo podľa Organizácie Spojených národov 1400 osôb. Protesty vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Na trest smrti za zločiny proti ľudskosti odsúdil v novembri minulého roka osobitný tribunál v Bangladéši aj expremiérku Vadžídovú a bývalého ministra vnútra Ásáduzzámána Chána. Bývalý policajný šéf Čoudhurí Abdulláh al-Mamún priznal vinu a súd mu dal päťročný trest väzenia.
Bangladéš je od konca vlády 78-ročnej Vadžídovej v politickom chaose. V súčasnosti je v krajine politická kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. februára. Pôjde o prvé voľby po zvrhnutí Vadžídovej vlády.
