Bangladéš už nechce prijímať viac utečencov

Utečenecký tábor Rohingov v Bangladéši navštívila aj Angelina Jolieová ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.

Dháka 6. februára (TASR) - Po príchode budhistických utečencov z Mjanmarska chce Bangladéš uzavrieť hranicu so svojím východným susedom. Po stretnutí s americkou herečkou Angelinou Jolieovou to pred novinármi vyhlásil minister zahraničných vecí A.K. Abdul Momen. Informovala o tom agentúra DPA.



Jolieová v Bangladéši ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) navštívila utečenecký tábor Rohingov.



"Naše hranice sme pre prijateľných ľudí nechali otvorené," povedal Momen v súvislosti s moslimskými Rohingami. "Viac utečencov však neprijmeme." V pondelok prišlo do Bangladéša z mjanmarského spolkového Čjinského štátu približne 200 budhistov, ktorí boli na úteku pred bojmi medzi vojakmi a povstalcami. Ubytovať by ich mali v stanoch.



V najväčšom utečeneckom tábore na svete Kutupalong v meste Kaksabájár a jeho okolí žije približne milión príslušníkov menšiny Rohingov. Približne 700.000 Rohingov muselo v roku 2017 ujsť z Mjanmarska do susedného moslimského Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine. V prevažne budhistickom Mjanmarsku dochádza už desiatky rokov ku diskriminácii moslimskej menšiny Rohingov.