< sekcia Zahraničie
Bangladéš: Expremiérka Vadžídová sa chce vrátiť do vlasti 16. decembra
Vadžídová (79) avizovala zámer vrátiť sa do Bangladéša už v júni, no presný termín doposiaľ nestanovila.
Autor TASR
Dháka 24. novembra (TASR) - Zvrhnutá bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová sa plánuje 16. decembra vrátiť z exilu v Indii späť do domovskej krajiny po viac ako dvoch rokoch. Bangladéš si v tento deň pripomína výročie víťazstva vo vojne za nezávislosť od Pakistanu z roku 1971. V utorok to oznámil jej hovorca, píše TASR podľa agentúr Reuters a AP.
Vadžídová (79) avizovala zámer vrátiť sa do Bangladéša už v júni, no presný termín doposiaľ nestanovila. V utorkovom vyhlásení vyzvala súčasnú vládu, aby zabezpečila jej návrat prostredníctvom národnej leteckej spoločnosti Biman Bangladesh Airlines.
„Keďže Vadžídová bola 5. augusta 2024 prevezená do Indie bangladéšskym lietadlom, teraz vyzýva vládu, aby jej zabezpečila leteckú prepravu z Naí Dillí späť do Dháky,“ uviedol vo vyhlásení jej hovorca. „Keďže ju za takýchto okolností vyhnali do exilu v rozpore s ústavou, je teraz povinnosťou vlády umožniť jej návrat do Bangladéša v Deň víťazstva 16. decembra,“ dodal.
Bangladéšska vláda na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Podľa agentúry môže návrat expremiérky vyvolať v krajine politické a právne napätie. Jej strana Liga Awami je tam zakázaná. Vadžídová začiatkom novembra požiadala o nový pas a ďalšie dokumenty. Po jej žiadosti v krajine vypukla vlna násilia, v rámci ktorej boli v krajine tento mesiac napadnuté banky a podpálené aj policajné stanice či domy stúpencov politických oponentov.
Vadžídová v Bangladéši vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia v auguste 2024. Do vlasti sa chce vrátiť aj napriek tomu, že jej bangladéšsky súd udelil trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v tomto roku. Expremiérka verdikt odmieta.
Bangladéšska prokuratúra už pred dvomi týždňami zdôraznila, že Vadžídová pre svoju neprítomnosť na pojednávaní dávno zmeškala lehotu na odvolanie sa proti rozsudku smrti a po návrate domov z exilu ju čaká poprava.
„Sme presvedčení, že sa určite vráti a Bangladéš sa po jej návrate a pod jej vedením opäť posunie smerom k mieru, stabilite a prosperite,“ povedal v utorok pre agentúru AP Vadžídovej spolupracovník.
Vadžídová (79) avizovala zámer vrátiť sa do Bangladéša už v júni, no presný termín doposiaľ nestanovila. V utorkovom vyhlásení vyzvala súčasnú vládu, aby zabezpečila jej návrat prostredníctvom národnej leteckej spoločnosti Biman Bangladesh Airlines.
„Keďže Vadžídová bola 5. augusta 2024 prevezená do Indie bangladéšskym lietadlom, teraz vyzýva vládu, aby jej zabezpečila leteckú prepravu z Naí Dillí späť do Dháky,“ uviedol vo vyhlásení jej hovorca. „Keďže ju za takýchto okolností vyhnali do exilu v rozpore s ústavou, je teraz povinnosťou vlády umožniť jej návrat do Bangladéša v Deň víťazstva 16. decembra,“ dodal.
Bangladéšska vláda na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Podľa agentúry môže návrat expremiérky vyvolať v krajine politické a právne napätie. Jej strana Liga Awami je tam zakázaná. Vadžídová začiatkom novembra požiadala o nový pas a ďalšie dokumenty. Po jej žiadosti v krajine vypukla vlna násilia, v rámci ktorej boli v krajine tento mesiac napadnuté banky a podpálené aj policajné stanice či domy stúpencov politických oponentov.
Vadžídová v Bangladéši vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia v auguste 2024. Do vlasti sa chce vrátiť aj napriek tomu, že jej bangladéšsky súd udelil trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v tomto roku. Expremiérka verdikt odmieta.
Bangladéšska prokuratúra už pred dvomi týždňami zdôraznila, že Vadžídová pre svoju neprítomnosť na pojednávaní dávno zmeškala lehotu na odvolanie sa proti rozsudku smrti a po návrate domov z exilu ju čaká poprava.
„Sme presvedčení, že sa určite vráti a Bangladéš sa po jej návrate a pod jej vedením opäť posunie smerom k mieru, stabilite a prosperite,“ povedal v utorok pre agentúru AP Vadžídovej spolupracovník.