Bangladéš kritizuje Indiu pre prejav zosadenej premiérky Vadžídovej
Vadžídová odmieta súdne príkazy na návrat do Bangladéša. Tamojšie úrady požiadali Indiu o vydanie zosadenej premiérky. Indická vláda sa k žiadosti dosiaľ nevyjadrila.
Autor TASR
Dháka 25. januára (TASR) - Bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vo svojom vyhlásení vyjadrilo „prekvapenie a šok“ zo skutočnosti, že India povolila odsúdenej bangladéšskej expremiérke Hasíne Vadžídovej odvysielať svoj prejav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hasína, ktorá vládla v Bangladéši 15 rokov, ušla do susednej Indie v auguste 2024 po rozsiahlych demonštráciách v dôsledku politického a ekonomického napätia.
V piatok po prvý raz od úteku z Bangladéša verejne vystúpila v podobe nahraného prejavu, ktorý pustili v preplnenom „Tlačovom klube Indie“ - mieste v Naí Dillí, kde sa stretávajú novinári a pracovníci médií.
Vadžídovej prejav vysielali aj online, pričom si ho podľa AFP vypočulo viac ako 100.000 ľudí.
Expremiérka vyhlásila, že Bangladéš „nikdy nezažije slobodné a spravodlivé voľby“ pod vedením dočasného premiéra Muhammada Júnusa.
Bangladéšsky rezort diplomacie v reakcii na prejav expremiérky uviedol, že „vláda a občania Bangladéša sú prekvapení a šokovaní“.
„Umožniť, aby sa podujatie konalo v indickom hlavnom meste a dovoliť masovej vrahyni Hasíne otvorene predniesť svoj nenávistný prejav...je jasnou urážkou ľudu a vlády Bangladéša,“ konštatovalo ministerstvo.
Podľa ministerstva ide o „nebezpečný precedens,“ ktorý môže „vážne poškodiť bilaterálne vzťahy“ Bangladéša a Indie.
Osobitný tribunál v Bangladéši v novembri v roku 2025 v neprítomnosti odsúdil zosadenú expremiérku na trest smrti obesením za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024. Odsúdená je tiež na 21 rokov za korupciu.
Vadžídová odmieta súdne príkazy na návrat do Bangladéša. Tamojšie úrady požiadali Indiu o vydanie zosadenej premiérky. Indická vláda sa k žiadosti dosiaľ nevyjadrila.
V Bangladéši sa 12. februára uskutočnia parlamentné voľby - prvé od zvrhnutia Vadžídovej vlády. Voliči budú zároveň hlasovať v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenie výkonnej moci a posilnenie nezávislosti súdnictva a volebných úradov.
