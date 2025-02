Bangladéš: Mimovládka od revolúcie eviduje 12 úmrtí vo väzbe

Dháka 12. februára (TASR) - Od minuloročnej revolúcie v Bangladéši, ktorá zvrhla bývalú premiérku Hasínu Vadžidovú, na následky mučenia a strelných zranení zomrelo vo väzbe najmenej 12 ľudí. Upozornila na to v stredu bangladéšska ľudskoprávna organizácia Odhikar a od dočasnej vlády žiada dodržiavanie zákonnosti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Po týždňoch demonštrácií pod vedením študentov, ktoré vlani v auguste prerástli do hromadných protestov, premiérka Vadžidová odstúpila a utiekla vrtuľníkom do spojeneckej Indie. Po 15 rokoch sa skončila jej autoritárska vláda.



Povstanie si vyžiadalo stovky obetí na životoch. Na expremiérku bol vydaný zatykač za údajné zločiny proti ľudskosti.



Mimovládna organizácia v správe podrobne opísala, ako sa bezpečnostné zložky počas 15-ročnej vlády Vadžidovej podieľali na zabíjaní, aby posilnili jej moc, a zároveň obvinila tie isté úrady, že pokračujú v porušovaní ľudských práv. Odhikar je jednou z najväčších ľudskoprávnych organizácii v juhovýchodnej Ázii, teraz



Bangladéšske bezpečnostné zložky po úteku expremiérky do Indie hromadne zatýkali priaznivcov Vadžidovej strany Ľudová liga (Avámí) a stúpencov jej režimu, ktorý považujú za fašistický. Podľa Odhikar od 9. augusta do konca roka 2024 došlo k 12 úmrtiam vrátane popráv bez súdneho procesu.



"Dočasná vláda by nemala dovoliť, aby tieto zločiny zostali nepotrestané. Tí, ktorí sa podieľajú na mimosúdnych popravách, musia byť postavení pred súd," povedal pre AFP riaditeľ Odhikaru ASM Nasiruddin Elan. Právo na spravodlivosť majú podľa neho aj "priatelia fašistického režimu".



Organizácia eviduje najmenej sedem osôb, ktoré zomreli po mučení a štyria mali strelné zranenia. Ďalšieho údajne dobila a zhodila z mosta polícia. Zo zaznamenaných obetí boli traja podľa Odhikaru v policajnej väzbe, ostatných zadržali iné bezpečnostné zložky vrátane ozbrojených síl a elitnej policajnej jednotky RAB.



Medzi zdokumentovanými prípadmi je smrť 18-ročného Elahia Sikdara, ktorý údajne napadol vojakov. Jeho telo neskôr našli v nemocnici. Jeho brat tvrdí, že podobne ako ostatní príbuzní obetí, ani jeho rodina neplánuje podať žalobu, a smrť Elahia prijali ako osud.



Hovorca bangladéšskej polície v reakcii na správu ľudskoprávnej organizácie povedal, že policajti sa musia zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je mimo ich pôsobnosti. Aj ozbrojené sily po revolúcii získali právomoci pri presadzovaní práva a podobne ako polícia mohli zatýkať.