Bangladéš musí zlepšiť právny poriadok, uvádza poradca rezortu vnútra

Dháka 9. augusta (TASR) - Prioritou dočasnej bangladéšskej vlády je zlepšiť zákony a poriadok v tejto krajine a obnoviť morálku orgánov činných v trestnom konaní, uviedol v piatok novovymenovaný poradca ministerstva vnútra Sakavat Hosajn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Administratíva Bangladéša je veľmi znepokojená správami o vandalizme a útokoch na menšiny. "Problémom je, že orgány činné v trestnom konaní tú nie sú. Musíme im dať dôveru, aby sa opätovne vrátili," uvádza Hosajn, brigádny generál vo výslužbe.



Polícia v tejto juhoázijskej krajine so 170 miliónmi obyvateľov je v rozvrate, odkedy dlhoročná premiérka Hasína Vadžídová utiekla do Indie po vlne protestov, ktoré prerástli do násilností a žiadostí o jej odstúpenie. Od júla, keď sa demonštrácie a potýčky vystupňovali, zahynulo približne 300 ľudí a tisíce utrpeli zranenia.



Väčšina policajných staníc v Bangladéši bola v dôsledku diania v posledných dňoch opustená. Počas neprítomnosti policajných zložiek študenti vytvorili skupiny, ktoré strážia štvrte Dháky.



Tento týždeň došlo k útokom vandalov na mnohé domy a podniky hinduistickej menšiny v krajine, čo prinútilo stovky ľudí z tejto komunity na severozápade Bangladéša k pokusu o útek do Indie. Po zaistení bezpečia v oblasti miestnou správou sa však približne 700-800 z nich vrátilo.



Vzhľadom na "drasticky nízku morálku" personálu a útokom na policajné stanice Hossain povedal, že okamžite osloví orgány činné v trestnom konaní, aby sa obnovila dôvera a mohli by mohli nasledovať reformy. Podľa oficiálnych údajov má Bangladéš približne 190.000 policajtov.



Svedok pre agentúru Reuters uviedol, že sa v piatok do služby v Dháke vrátili niektorí policajti a niektoré policajné stanice strážili polovojenské jednotky.