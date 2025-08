Bangladéš si pripomína prvé výročie protestov, ktoré zvrhli vládu

Dháka 5. augusta (TASR) - Pri príležitosti prvého výročia rozsiahlych protestov, ktoré zvrhli vládu v Bangladéši, sa budú v metropole Dháka konať v utorok koncerty, zhromaždenia či modlitebné stretnutia. Očakáva sa, že do ulíc vyjdú tisíce ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Očakáva sa aj prijatie deklarácie obsahujúcej plán demokratických reforiem. Deklarácia má oficiálne uznať rolu rozsiahlych protestov, ktoré v roku 2024 iniciovali študenti v dôsledku hospodárskej krízy a politických represií a napokon viedli k vzniku prechodnej vlády laureáta Nobelovej ceny za mier Muhammada Júnusa.



„Spoločne vybudujeme Bangladéš, do ktorého sa tyrania už nikdy nevráti,“ uviedol Júnus v posolstve k národu rok po protestoch, ktoré ukončili vládu expremiérky Hasíny Vadžídovej. Zároveň vzdal hold demonštrantom, ktorí obetovali svoje životy. OSN informuje, že od júla do augusta 2024 zahynulo vyše 1400 účastníkov protestov.



Podľa premiéra by sa pokojné a transparentné voľby mohli konať začiatkom budúceho roka. Informoval, že súdne procesy s osobami zodpovednými za vlaňajší „júlový masaker“ napredujú.



Polícia v hlavnom meste je stave najvyššej pohotovosti a na uliciach hliadkujú obrnené vozidlá, aby odradili prípadné snahy o narušenie podujatí zakázanou politickou stranou bývalej premiérky Liga Áwámí.



„Nech toto výročie nie je iba dňom spomienok, ale výzvou k lepšej budúcnosti,“ uviedla Vadžídová v otvorenom liste pre obyvateľov Bangladéša. Upozornila, že funkcie premiérky sa pri svojom úteku do Indie oficiálne nezriekla.



Študentské demonštrácie vlani vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť. Bangladéšsky najvyšší súd zrušil väčšinu kvót, čo protesty zastavilo. Neskôr sa ale obnovili a ich účastníci požadovali zadosťučinenie za obete júlových protestov a vyzývali na odstúpenie premiérky.