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Bangladéš navrhuje, aby sa násilné zmiznutia trestali smrťou

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Bývala premiérka sa naďalej skrýva v susednej Indii. V roku 2025 ju súd v Dháke v neprítomnosti uznal vinnou zo spáchania zločinov proti ľudskosti a odsúdil na trest smrti obesením.

Autor TASR
Dháka 4. augusta (TASR) - Bangladéšska vláda navrhla, aby sa násilné zmiznutia v krajine trestali smrťou po tom, čo vyšetrovanie odhalilo viac ako 1500 prípadov počas 17-ročnej vlády zvrhnutej premiérky Hasíny Vadžídovej. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP.

Vadžídová bola obvinená zo zneužívania bezpečnostných síl na potláčanie opozície, pričom mnohé zo zadržaných osôb patrili k opozičným rivalom Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) a Džamáate islámí, najväčšej islamistickej strany v krajine.

Po úteku Vadžídovej vyšetrovacia komisia zaznamenala 1569 prípadov násilného zmiznutia počas jej vlády a 251 nezvestných je považovaných za mŕtvych. Premiér Tárik Rahmán, ktorý vedie stranu BNP, sa počas februárových volieb v roku 2026 zaviazal, že ukončí násilie páchané vládou.

Návrh zákona o prevencii a náprave násilných zmiznutí musí schváliť parlament. „Ak násilné zmiznutie vedie k úmrtiu... môže byť potrestané trestom smrti,“ navrhla vláda a z majetku odsúdených tiež navrhuje odškodniť rodiny obetí.

Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že politická rivalita, slabé presadzovanie práva a kultúra beztrestnosti sú príčinou pretrvávajúceho násilia v Bangladéši.

Bývala premiérka sa naďalej skrýva v susednej Indii. V roku 2025 ju súd v Dháke v neprítomnosti uznal vinnou zo spáchania zločinov proti ľudskosti a odsúdil na trest smrti obesením.
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