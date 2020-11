Bangladéš otvoril prvú islamskú školu pre transrodové osoby

Dháka 6. novembra (TASR) - V Bangladéši otvorili v piatok prvú islamskú školu pre moslimské transrodové osoby v krajine. Miestni duchovní predstavitelia tvrdia, že je to krok k začleneniu tejto diskriminovanej menšiny do spoločnosti, píše agentúra AFP.



Otvorenie tzv. madrasy - islamskej náboženskej školy vyššieho typu - je jedným zo série krokov, ktoré Bangladéš nedávno podnikol v záujme vytvorenia lepších podmienok pre život 1,5 miliónovej transrodovej menšiny žijúcej v tejto moslimskej krajine.



LGBT komunita čelí v Bangladéši rozsiahlej diskriminácii, keďže v tejto ázijskej krajine stále platia zákony z koloniálnej éry, ktoré považujú homosexualitu za trestný čin, hoci osoby obvinené z nej len zriedka skončia vo väzení.



Na madrasu pre transrodové osoby dala prestavať najvyššie poschodie trojposchodovej budovy skupina duchovných vďaka finančnej podpore od miestnej charitatívnej organizácie.



Školu bude navštevovať do 150 žiakov, väčšinou dospelých, pričom výučba má prebiehať podobne ako v tradičnej madrase, kde sa vyučuje korán a islamská filozofia, bengálsky a anglický jazyk, matematika a spoločenské vedy.



"Chceme ukončiť túto diskrimináciu. Alah ľudí nediskriminuje. Islam ku každému pristupuje ako k ľudskej bytosti," dodal Azada.



V roku 2015 zavraždili islamskí extrémisti brutálnym spôsobom homosexuálneho vodcu aktivistov a vydavateľa LGBT magazínu, v dôsledku čoho sa krajinu rozhodlo opustiť aj niekoľko ďalších popredných homosexuálnych predstaviteľov.