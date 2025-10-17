< sekcia Zahraničie
Politické strany Bangladéša podpísali dokument o štátnych reformách
Autor TASR
Dháka 17. októbra (TASR) - Hlavné politické strany Bangladéša v piatok podpísali dokument, v ktorom sa zaviazali realizovať komplexný program štátnych reforiem, ktorý predložila dočasná vláda zriadená po minuloročnom povstaní, ktoré zvrhlo bývalú premiérku Hasínu Vadžídovú. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a AP.
Dočasný premiér a nositeľ Nobelovej ceny za mier Muhammad Júnus vyhlásil, že prevzal „úplne rozpadnutý“ systém, pričom zdôraznil potrebu reforiem na zabránenie návratu k autoritárskemu režimu. „Toto je moment, keď predstavujeme nový Bangladéš,“ povedal na ceremónii pred budovou parlamentu v Dháke. „Zrodili sme sa nanovo,“ dodal.
Dokument s názvom „Júlová charta“ - pomenovaný podľa vlaňajšieho povstania - vyvolal intenzívne diskusie medzi stranami, ktoré sa pred voľbami naplánovanými na február usilujú v krajine o získanie moci. Júnus, ktorý prisľúbil, že po voľbách odstúpi, tvrdí, že dokument posilní kontrolu a rovnováhu medzi výkonnou, súdnou a zákonodarnou mocou. Obsahuje tiež návrhy na obmedzenie počtu volebných období premiéra na dve a rozšírenie prezidentských právomocí. Zaručuje tiež imunitu účastníkom povstania, sľubuje rehabilitáciu zranených a odškodnenie pre rodiny obetí protestov.
Národná komisia pod vedením Júnusa chartu finalizovala po niekoľkomesačnom dialógu s 33 politickými stranami, ktoré sa zúčastnili na protestoch proti bývalej premiérke.
Niekoľko hodín pred ceremóniou použila miestna polícia slzotvorný plyn, zvukové granáty a obušky na rozohnanie demonštrantov, ktorí hádzali kamene a poškodili policajné vozidlá. Podľa svedkov utrpelo pri zásahu zranenia niekoľko ľudí. Niekoľko stoviek protestujúcich, ktorí tvrdili, že práve ich demonštrácie prispeli k zvrhnutiu bývalej premiérky, v piatok uviedli, že ich obavy neboli v novom dokumente zohľadnené.
Juhoázijská krajina so 170 miliónmi obyvateľov zažíva politický chaos od augusta 2024, keď bola Vadžídová zvrhnutá študentskými demonštráciami, píše AFP.
Prokuratúra v piatok oznámila, že pre bývalú premiérku, ktorá je obvinená zo zločinov proti ľudskosti v súvislosti s potláčaním rozsiahlych študentských protestov, požaduje trest smrti.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Protesty vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Expremiérka odmieta rešpektovať súdne príkazy, na základe ktorých by sa mala vrátiť z exilu v Indii a postaviť sa pred súd.
