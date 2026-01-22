< sekcia Zahraničie
Bangladéšske strany spustili kampaň pred parlamentnými voľbami
Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov si zvolí 350 poslancov 12. februára.
Autor TASR
Dháka 22. januára (TASR) - Politické strany a nezávislí kandidáti v Bangladéši spustili vo štvrtok kampaň pred prvými parlamentnými voľbami od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov si zvolí 350 poslancov 12. februára. Kandidáti môžu od štvrtka viesť kampaň a organizovať mítingy a zhromaždenia, jej oficiálny koniec je 48 hodín pred otvorením volebných miestností.
Na priebeh volieb bude dohliadať dočasný premiér a laureát Nobelovej ceny Muhammad Júnus, ktorý sa ujal úradu len niekoľko dní po páde vlády a úteku Vadžídovej do Indie. V Bangladéši vládla 15 rokov, kým ju nezvrhli demonštrácie v dôsledku politického a ekonomického napätia, tiež kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Podľa Organizácie Spojených národov zahynulo počas protestov približne 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch.
V deň volieb sa bude zároveň hlasovať v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenie výkonnej moci a posilnenie nezávislosti súdnictva a volebných úradov.
Februárové voľby budú v poradí 13. od získania nezávislosti v roku 1971, keď sa vtedajší Východný Pakistan po krvavej vojne s pomocou Indie odčlenil od Pakistanu.
