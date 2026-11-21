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Bangladéš posilňuje bezpečnostné opatrenia v snahe zastaviť nepokoje
V rámci vlny násilia boli v krajine tento mesiac napadnuté banky a podpálené aj policajné stanice či domy stúpencov politických oponentov.
Autor TASR
Dháka 21. november (TASR) - Bangladéš v sobotu nasadil po celej krajine stovky ďalších príslušníkov polovojenských jednotiek s cieľom potlačiť vlnu podpaľačských útokov, ktoré ju v súčasnosti sužujú. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
V rámci vlny násilia boli v krajine tento mesiac napadnuté banky a podpálené aj policajné stanice či domy stúpencov politických oponentov. Podľa správ miestnych médií prišli od 14. novembra v dôsledku politického násilia o život najmenej štyria ľudia.
Štátna tlačová agentúra BSS v sobotu informovala, že po celej krajine bolo nasadených ďalších 90 čiat z radov polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB).
K nepokojom dochádza v čase, keď expremiérka Hasína Vadžídová sľúbila, že sa v decembri vráti späť domov z exilu v Indii. Spraviť tak chce aj napriek tomu, že jej bangladéšsky súd udelil trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v roku 2024. Expremiérka v krajine vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia.
Polícia informovala, že počas najnovších nepokojov v piatok bolo v juhozápadnom okrese Narajl podpálených viac ako tucet domovov patriacich ľuďom spojených s Vadžídovej stranou Liga Awami, ktorej činnosť v krajine je v súčasnosti zakázaná.
K útokom došlo niekoľko dní po tom, čo boli v tomto okrese zabití dvaja muži z vládnucej Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP).
Šéf národnej polície potvrdil, že v rodnom meste Vadžídovej a dlhoročnej bašte jej strany Gopálgandž bola obnovená bezpečnosť. „Naliehavo vyzývam mierumilovných ľudí v tejto oblasti, aby sa postavili proti tým, ktorí sa podieľajú na sabotáži a nepokojoch,“ citovala ho agentúra BSS.
Úrady tiež posilnili bezpečnostné opatrenia v priemyselných oblastiach, kde pracovníci odevného priemyslu zorganizovali tento mesiac sériu samostatných protestov a požadovali lepšie mzdy.
V rámci vlny násilia boli v krajine tento mesiac napadnuté banky a podpálené aj policajné stanice či domy stúpencov politických oponentov. Podľa správ miestnych médií prišli od 14. novembra v dôsledku politického násilia o život najmenej štyria ľudia.
Štátna tlačová agentúra BSS v sobotu informovala, že po celej krajine bolo nasadených ďalších 90 čiat z radov polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB).
K nepokojom dochádza v čase, keď expremiérka Hasína Vadžídová sľúbila, že sa v decembri vráti späť domov z exilu v Indii. Spraviť tak chce aj napriek tomu, že jej bangladéšsky súd udelil trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v roku 2024. Expremiérka v krajine vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia.
Polícia informovala, že počas najnovších nepokojov v piatok bolo v juhozápadnom okrese Narajl podpálených viac ako tucet domovov patriacich ľuďom spojených s Vadžídovej stranou Liga Awami, ktorej činnosť v krajine je v súčasnosti zakázaná.
K útokom došlo niekoľko dní po tom, čo boli v tomto okrese zabití dvaja muži z vládnucej Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP).
Šéf národnej polície potvrdil, že v rodnom meste Vadžídovej a dlhoročnej bašte jej strany Gopálgandž bola obnovená bezpečnosť. „Naliehavo vyzývam mierumilovných ľudí v tejto oblasti, aby sa postavili proti tým, ktorí sa podieľajú na sabotáži a nepokojoch,“ citovala ho agentúra BSS.
Úrady tiež posilnili bezpečnostné opatrenia v priemyselných oblastiach, kde pracovníci odevného priemyslu zorganizovali tento mesiac sériu samostatných protestov a požadovali lepšie mzdy.