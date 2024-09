Bangladéš požiada o vydanie expremiérky Hasíny Vadžídovej z Indie

Dháka 9. septembra (TASR) - Bangladéšsky tribunál pre vojnové zločiny sa bude usilovať o vydanie bývalej premiérky šajch Hasíny Vadžídovej zo susednej Indie, uviedol generálny prokurátor s tým, že expremiérka má na svedomí masakry, píše TASR na základe správy AFP.



Po týždňoch demonštrácií pod vedením študentov, ktoré sa v auguste vystupňovali do hromadných protestov, Hasína zložila funkciu a utiekla vrtuľníkom do spojeneckej Indie, čím sa skončilo 15 rokov jej autoritárskej vlády.



"Keďže hlavná páchateľka utiekla z krajiny, začneme právny proces s cieľom dostať ju späť," povedal v nedeľu novinárom generálny prokurátor bangladéšskeho Medzinárodného trestného tribunálu (ICT) Muhammad Tadžul Islam.



ICT zriadila Hasína Vadžídová v roku 2010, aby vyšetril zverstvá spáchané počas vojny za nezávislosť s Pakistanom v roku 1971.



Vládu Hasíny Vadžídovej obviňujú z rozsiahleho porušovania ľudských práv vrátane hromadného zadržiavania a vrážd politických oponentov.



"Bangladéš má s Indiou zmluvu o vydávaní trestne stíhaných osôb z roku 2013, keď bola pri moci vláda šajch Hasíny," povedal Islam. "Keďže je hlavnou obvinenou z masakrov v Bangladéši, budeme sa ju snažiť zákonným spôsobom dostať späť do Bangladéša a postaviť pred súd," dodal.



Posledné známe miesto, na ktorom Hasína Vadžídová zdržiavala, je vojenská letecká základňa pri hlavnom meste Indie Naí Dillí.



Na základe doložky v zmluve o vydávaní trestne stíhaných osôb medzi Indiou a Bangladéšom je možné vydanie zamietnuť, ak má údajný trestný čin "politický charakter".



Počas týždňov pred Hasíniným útekom z krajiny bolo podľa predbežnej správy OSN zabitých vyše 600 ľudí, čo je "zrejme dolný odhad".