Počet obetí požiaru v Dháke znížili na 67

Dháka 21. februára (TASR) - Oficiálny počet obetí na životoch, ktoré si vyžiadal stredajší požiar v bangladéšskom hlavnom meste Dháka, bol upravený smerom nadol - z pôvodne hlásených 81 na 67. Tlačová agentúra AP to uviedla vo štvrtok s odvolaním sa predstaviteľa miestneho hasičského zboru.



Operačný dôstojník Rasel Šikder sa podľa nej vyjadril, že zmenená bilancia vychádza z dôkladnejšieho preskúmania pozostatkov uložených v márnici. V predošlom chaose totiž zasahujúci záchranári rátali za jednu obeť každý vak odnesený z miesta požiaru, hoci niektoré z nich neobsahovali celé telá, ale iba časti.



Pokiaľ ide o počet mŕtvych, už podľa Šikdera "nie sú žiadne nejasnosti".



Požiar zachvátil niekoľko obytných domov v historickej časti Dháky. Desiatky ľudí vyviazli so zraneniami, niektorí z nich však utrpeli popáleniny kritického rozsahu.



V dome, kde požiar vypukol, sa nachádzal aj sklad chemikálií, sprejov a plastov. Podľa prvých zistení začala najskôr horieť plynová fľaša. Hlavný vstup do jedného z horiacich domov bol zamknutý, takže jeho obyvatelia sa nemohli dostať von. Situáciu zhoršovali pokračujúce výbuchy plynových fliaš. Na priľahlej ulici zhorelo viacero áut a rikší.



Na hasení plameňov sa podieľalo viac ako 200 hasičov. Po viac ako desiatich hodinách intenzívneho úsilia sa požiar podarilo z väčšej časti dostať pod kontrolu.



Pri podobnom požiari, ktorý v roku 2010 zachvátil budovu v starej Dháke, zahynulo viac ako 120 ľudí. Išlo takisto o obytný objekt, v ktorom boli skladované i chemikálie.