Bangladéš premiestni ďalších rohinských utečencov na neobývaný ostrov

Rohingovia sa naloďujú na námorné plavidlo počas transportu na opustený ostrov z bangladéšskeho prístavu Chittagong v Bengálskom zálive 29. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Dháka 27. januára (TASR) - Bangladéš tento týždeň premiestni ďalších 2000-3000 rohinských utečencov na neobývaný ostrov v Bengálskom zálive. Urobí tak napriek obavám ľudskoprávnych organizácií, ktoré sa obávajú o ich bezpečnosť, informovala agentúra Reuters.Tisícky Rohingov by mali byť vo štvrtok prevezené z utečeneckých táborov v bangladéšskom okrese Cox's Bazár do prístavného mesta Čitágáon. Odtiaľ budú na druhý deň premiestnení loďami na ostrov Bhásán Čar, píše Reuters s odvolaním sa na veliteľa miestnych námorných síl.Ostrov Bhásán Čar vystúpil nad hladinu mora len pred 20 rokmi, pričom nikdy nebol obývaný. Ubytovacie zariadeniach na ostrove by mali celkovo poskytnúť prístrešie približne 100.000 rohinským utečencom.To predstavuje len časť z miliónovej komunity Rohingov, ktorí momentálne žijú v táboroch na juhovýchode Bangladéša.Bangladéš od začiatku decembra na tento ostrov premiestnil už približne 3500 Rohingov, ktorí nesmú Bhásán Čar opustiť bez povolenia bangladéšskej vlády.Úrady tvrdia, že všetci utečenci s presunom súhlasili bez toho, aby bol na nich vyvíjaný nátlak. Podľa aktivistov však minimálne časť z nich k tomu úrady donútili.OSN už začiatkom decembra označila ostrov Bhásán Čar za nebezpečné a nízkopoložené územie často ohrozované cyklónmi a záplavami.Bangladéš však tvrdí, že z tohto dôvodu utečencom na ostrove - okrem príbytkov a nemocníc - aj niekoľkometrovú hrádzu, ktorá by mala ostrov chrániť pred záplavami. Svoje kroky navyše obhajuje argumentom, že tak predchádza nárastu kriminality v preplnených utečeneckých táboroch.Od augusta 2017 utieklo do Bangladéša z prevažne budhistického Mjanmarska približne 700.000 Rohingov, ktorí sú príslušníkmi tamojšej moslimskej menšiny. Urobili tak v dôsledku násilností a represií páchaných mjanmarskou armádou, ktoré viaceré ľudskoprávne organizácie označili za genocídu.