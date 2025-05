Stranu bangladéšskej expremiérky Vadžídovej vylúčili z volieb

Dháka 13. mája (TASR) - Bangladéšska volebná komisia suspendovala registráciu strany bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej Liga Awami a zakázala jej účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Komisia o zákaze rozhodla po tom, čo dočasná vláda Muhammada Júnusa v nedeľu zakázala fungovanie strany Liga Awami až do skončenia súdneho procesu v súvislosti s minuloročným potláčaním masových protestov. Demonštrácie viedli k zosadeniu Vadžídovej, ktorá utiekla do susednej Indie. Bývalá premiérka čelí viacerým obvineniam z korupcie a zločinov proti ľudskosti.



Podľa nositeľa Nobelovej ceny za mier Júnusa sa parlamentné voľby uskutočnia najskôr v decembri 2025 a najneskôr v júni 2026.



Tajomník bangladéšskej volebnej komisie uviedol, že na základe odporúčania ministerstva vnútra pozastavila komisia registráciu strany. „Ministerstvo vnútra uložilo zákaz všetkých druhov aktivít týkajúcich sa bangladéšskej Ligy Awami a organizácií s ňou spojených,“ upresnil pre novinárov v pondelok neskoro večer. Komisia strane a jej pobočkám zakázala politickú činnosť, kým Medzinárodný tribunál pre zločiny neukončí súdne konanie.



Podľa OSN zahynulo od júla do augusta 2024 vyše 1400 protestujúcich. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót pre príbuzných veteránov občianskej vojny vo verejnom sektore. Demonštrácie sa prerušili, keď bangladéšsky najvyšší súd zrušil väčšinu kvót. Protesty sa neskôr obnovili a ich účastníci požadovali spravodlivosť pre obete júlových protestov a odstúpenie autoritárskej premiérky.



V Bangladéši sa musia politické strany zaregistrovať u volebnej komisie, aby mohli vykonávať politickú činnosť a zúčastňovať sa na voľbách. Liga Awami je najstaršia politická strana v Bangladéši, ktorá viedla aj vojnu za nezávislosť od Pakistanu v roku 1971. Jej činnosť bola celkovo zakázaná už trikrát.