Bangladéš uvoľňuje karanténne opatrenia, ľudia sa vracajú do práce

Dháka 31. mája (TASR) - Bangladéš v nedeľu zrušila karanténne opatrenia zavedené pred viac než deviatimi týždňami s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu a milióny ľudí sa vrátili späť do práce. Stalo sa to i napriek tomu, že v krajine zaznamenali rekordný nárast počtu nových prípadov nákazy a úmrtí na ochorenie COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.



"Postupne sa takmer vraciame k bežnému životu," uviedla na tlačovej konferencii v Dháke hovorkyňa tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Všetkých obyvateľov krajiny zároveň vyzvala, aby naďalej dodržiavali sociálny odstup a nosili ochranné rúška.



V krajine sa obnovila aj premávka mestskej hromadnej dopravy. Vlaky prevážajú len polovicu bežnej kapacity cestujúcich, aby sa zaistil bezpečný odstup medzi ľuďmi. Diaľkové autobusy začnú opäť premávať v pondelok, uviedol minister dopravy.



Školy zostávajú zatvorené až do odvolania.



V nedeľu hlásili úrady v Bangladéši 40 úmrtí v dôsledku nového koronavírusu - celkovo ich je 650. V tejto juhoázijskej krajine sa novým koronavírusom infikovalo dosiať viac než 47.000 osôb - v nedeľu pribudlo 2545 nakazených.



Obmedzenia voľného pohybu osôb začali v Bangladéši platiť 26. marca - osem dní po nahlásení prvej smrteľnej obeti v krajine. Opatrenia boli neskôr predĺžené do 30. mája.