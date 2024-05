K Bangladéšu sa približuje silný cyklón, evakuovali skoro 800.000 ľudí

Naí Dillí 27. mája (TASR) - V Bangladéši v nedeľu evakuovali takmer 800.000 ľudí z ohrozených oblastí. Krajina sa pripravuje na príchod silného cyklónu, ktorý sa sformoval nad Bengálskym zálivom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Očakáva sa, že cyklón prejde cez pobrežie Bangladéša a indického Západného Bengálska v nedeľu okolo polnoci. Indické meteorologické oddelenie uviedlo, že v nedeľu večer pravdepodobne dosiahne maximálnu rýchlosť vetra až 120 kilometrov za hodinu, pričom v nárazoch až 135 kilometrov za hodinu zasiahne západobengálsky ostrov Sagar a bangladéšsky región Khepupara.



Na evakuáciu ľudí do 4000 cyklónových prístreškov v celej pobrežnej oblasti krajiny nasadili dobrovoľníkov. Vláda taktiež do odvolania zatvorila všetky školy v regióne.



Bangladéš uzavrel aj letisko v juhovýchodnom meste Čitágáon a zrušil všetky vnútroštátne lety do a z mesta Cox's Bazar. Na 21 hodín letisko uzavrela aj India.



Bangladéšske úrady taktiež pozastavili nakladanie a vykladanie v najväčšom hlavnom námornom prístave krajiny v Čitágáone. Z preventívnych dôvodov začali presúvať viac ako tucet lodí z prístavných mól na hlboké more.



Ide o prvý cyklón v Bengálskom zálive pred tohtoročnou monzúnovou sezónou, ktorá trvá od júna do septembra.



Na väčšine miest v pobrežných okresoch indického štátu Západné Bengálsko sú očakávané mierne až silné zrážky. Očakáva sa búrková vlna vysoká približne jeden meter, ktorá zaplaví nízko položené oblasti pobrežia Západného Bengálska a Bangladéša.



Indické pobrežie často zasahujú cyklóny, avšak v dôsledku klimatických zmien sú intenzívnejšie, preto sú prípravy na prírodné katastrofy naliehavejšie.