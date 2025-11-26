< sekcia Zahraničie
Bangladéš: V trezoroch Vadžídovej našli skoro desať kilogramov zlata
Vyšetrovatelia uviedli, že Vadžídová nedala časť darov, ktoré dostala počas svojho funkčného obdobia, do štátnej pokladnice tak, ako to vyžaduje zákon.
Autor TASR
Dháka 26. novembra (TASR) - Protikorupčné úrady v Bangladéši v stredu informovali, že z bankových trezorov zosadenej premiérky Hasíny Vadžídovej zaistili takmer desať kilogramov zlata v podobe mincí, tehličiek a šperkov v celkovej hodnote 1,3 milióna dolárov. Píše o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Predstavitelia Centrálnej spravodajskej služby (CIC) spadajúcej pod Národnú daňovú správu uviedli, že zlato našli v trezoroch, ktoré boli zabavené ešte v septembri.
„Na základe súdneho príkazu sme otvorili trezory a našli sme približne 9,7 kilogramu zlata patriaceho bývalej premiérke,“ anonymne pre AFP potvrdil popredný predstaviteľ CIC.
Vyšetrovatelia uviedli, že Vadžídová nedala časť darov, ktoré dostala počas svojho funkčného obdobia, do štátnej pokladnice tak, ako to vyžaduje zákon.
Podľa AFP Národná daňová správa tiež vyšetruje údajné daňové úniky a preveruje, či Vadžídová informovala o nájdenom zlate vo svojich daňových priznaniach.
Bangladéš je podľa AFP od konca vlády 78-ročnej Vadžídovej v politickom chaose. Expremiérku minulý týždeň osobitný tribunál odsúdil na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas masových protivládnych protestov v roku 2024.
Vadžídová žije v exile v Indii a na pojednávaní sa nezúčastnila. Ide podľa nej o vykonštruovaný proces a po vynesení rozsudku označila verdikt za politicky motivovaný.
