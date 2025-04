Bangladéš vydal zatykač na britskú poslankyňu

Dháka 14. apríla (TASR) - Bangladéšsky súd vydal zatykač na britskú poslankyňu Tulip Siddiq (42), neter zosadenej bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a denníka The Guardian.



Protikorupčný úrad v Bangladéši vyšetroval obvinenia proti Siddiq a jej rodine vrátane Hasíny Vadžídovej v prípade nelegálneho získania štátnych pozemkov. Na súd podal tri žaloby a podľa bangladéšskych médií súd následne vydal zatykač na 53 osôb. Medzi Spojeným kráľovstvom a Bangladéšom neexistuje formálna zmluva o vydávaní osôb.



Zástupca britskej poslankyne uviedol, že neexistuje „nijaký základ na žiadne z obvinení proti Siddiq a ani jedno z nich ohľadom nelegálneho získania pozemkov nie je pravdivé“.



Britská poslankyňa čelí v Bangladéši viacerým obvineniam z korupcie, ktoré sa týkajú aj jej rodiny. Už v minulosti takéto obvinenia v súvislosti s bývalým režimom jej tety odmietla a tamojšie orgány obvinila z „cielenej a nepodloženej“ kampane voči nej.



Siddiq v januári odstúpila z funkcie ekonomickej tajomníčky britského ministerstva financií, ktorej úlohou bol aj boj proti korupcii na finančných trhoch. Rozhodnutie odôvodnila tým, že obvinenia voči jej rodine škodí činnosti britskej vlády. Podľa poradcu britského premiéra Keira Starmera pre etiku Siddiq neporušila žiadne pravidlá, a nenašiel dôkazy, že by poslankyňa majetok získala nelegálne.



Autoritársku bangladéšsku premiérku Vadžídovú zosadili po 15-ročnej vláde v auguste 2024 študentské protesty, po ktorých utiekla do Naí Dillí. Bývalá premiérka čelí viacerým obvineniam z korupcie a trestných činov a bangladéšsky súd na ňu tiež vydal zatykač pre zločiny proti ľudskosti.